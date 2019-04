Print This Post

El proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, autoría del Poder Ejecutivo, comenzó a tratarse este martes en el Congreso, “desoyendo las alertas de expertos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y niñez sobre no discutir cuestiones penales en año electoral”, denunciaron a AIM desde la Red Argentina No Baja.

Bajo el lema, para los chicos, más derechos y escuelas, no cárceles y pobreza, Desde la Red, se manifestaron en contra del tratamiento de la iniciativa en Diputados: “Queremos un nuevo régimen penal juvenil democrático pero rechazamos este proyecto de Germán Garavano, Patricia Bullrich y Mauricio Macri por ser peor que el de la dictadura, porque pretende bajar la edad de punibilidad, no pone tope a las penas de los de 16 y 17 años, y vuelve a judicializar a niños, niñas y adolescentes no punibles, entre otras vulneraciones a sus derechos”, explicaron a esta Agencia.

Este martes, con la presencia de funcionarios del ministerio de Justicia, comenzaron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas de debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil. Además de los representantes del gobierno, asistieron jueces, abogados y especialistas en la materia.

Ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto, el jefe de Gabinete del ministerio de Justicia, Martín Casares, aseguró que el proyecto se trata de “suplir una deuda histórica, porque actualmente continuamos con un régimen de la minoridad que posee 39 años”.

El jefe de Gabinete de la cartera que conduce Germán Garavano destacó que la iniciativa se viene trabajando “desde hace tres años”, y señaló que el texto se nutrió de propuestas que fueron presentadas por diputados y de la media sanción de 2009 aprobada en el Senado.

Además, el funcionario contó que se realizó un “relevamiento de la situación en las provincias sobre menores detenidos y sus condiciones”, y un análisis de las normas existentes a nivel provincial.

En primer lugar, “el gobierno viola el principio de progresividad o no regresividad de los derechos”, de acuerdo a lo que se plantea en estándares internacionales marcados por la Convención de Derechos del Niño (ONU, 1989), y a las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño -con sede en Ginebra- estableció en su Observación General N° 10 – “Los derechos del niño en la justicia de menores, en 2007”, expresó a AIM el referente de Infancias, José Machain.

En ese sentido, el especialista aclara que “es falso en que haya un consenso en el proyecto o que el Gobierno haya logrado acuerdo para presentar la iniciativa. En todo caso, se trata de un acuerdo entre ellos, ya que existe una infinidad de testimonios y documentos, en los cuales se posicionan posturas en contra de la punibilidad”.

“Coincidimos en la necesidad de una reforma al Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que está en vigencia desde la Dictadura, pero si hay algo que podía ser peor a esa normativa, el ministro de Justicia, Germán Garabano, lo logró”, afirma Machaín en referencia a la propuesta del Gobierno.