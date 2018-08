Para Marcos Peña, “no hay un fracaso económico”

Print This Post

El día después del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre los adelantos de fondos pedidos al FMI y la negativa reacción de los mercados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró este jueves que “no estamos ante un fracaso económico ni mucho menos”.

Peña además adelantó que pese a los rumores, no habrá cambios en el gabinete de ministros ya que “esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando.”

El jefe de Gabinete aclaró también que el presidente anunció “una intención” de trabajar con el Fondo Monetario Internacional para adelantar los desembolsos y que aún se están negociando los aspectos técnicos del nuevo acuerdo, que se cerrarán en las próximas semanas.

“El fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más rico del mundo tiene un 30 por ciento. Nosotros vemos esto como parte de un proceso de recuperación en un contexto de enorme dificultades estructurales”, dijo en declaraciones radiales.