Para Olarán, la unión es clave en el enfrentamiento de la crisis

El secretario de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán dijo a AIM que 2019 va a ser un año donde los sectores sociales deberán estar “más unidos que nunca para poder enfrentar y revertir los planes de ajuste” que el gobierno tiene pensado realizar. Además, manifestó que se busca “profundizar los lazos colectivos para compartir y ayudar en la unión de todos”.

En diálogo con esta Agencia, Olarán expresó que “más allá de que el momento de crisis económica afecta la situación de la mayoría, no hay que olvidarse que los afectos y la solidaridad son los elementos más importantes” en estas fechas significativas, “y que la frase de que ‘lo importante no es lo material’ sigue vigente”.

Asimismo señaló que 2018 fue “un año muy duro donde la situación económica nos ha perjudicado en muchas situaciones individuales a cada uno de nosotros. Estamos en una crisis dentro de un país que está endeudado y no tiene una buena perspectiva económica tampoco para el año que viene”.

No obstante, como contrapartida, agregó que en un balance de fin de año “también es necesario pensarnos y repensarnos colectivamente en torno a cómo le buscamos una salida a la crisis que realmente pueda resolver la situación de los trabajadores y los desocupados”.

En este sentido, recordó que “solamente por el camino de la unidad colectiva y del conjunto del pueblo se van a poder resolver los problemas y salir adelante, más allá de las individuales desde cada uno de nosotros en un sistema como éste”. Además, destacó que “es imposible pensar en una situación de felicidad plena para los trabajadores si no se hacen las cosas de forma unificada y colectiva y se pone, por encima de todas las cosas, los intereses de los trabajadores”.

Por otro lado, Olarán también resaltó la solidaridad como una de las herramientas básicas en la construcción social y política: “Con el otro se debe compartir no sólo lo material sino también lo afectivo, para encontrar las formas de que esta solidaridad no sea sólo una cuestión de arriba hacia abajo. Hay que compartir pensando en que juntos vamos a estar mejor y podemos atravesar de la mejor manera posible esta situación, y encontrar una salida”.

Siguendo esta línea, el sindicalista expresó que “sin solidaridad y hermandad de clase esto (la resistencia de los trabajadores) no podría ser posible y es por eso muchos atentan tantas veces contra este criterio de solidaridad, a tal punto de imponernos una idea falsa de dar lo que a uno le sobra. Y no es así. Se trata de profundizar los lazos colectivos para compartir y ayudar pensándonos como clase y en la unión, para encontrar aquello que necesita la mayoría y no las minorías o las clases gobernantes, que están muy alejadas de lo que el pueblo necesita”, concluyó.