Paraná acompaña el ingreso del nuevo proyecto de IVE en el Congreso con un festival cultural

La Plaza 1º de Mayo de la capital provincial lucía repleta este martes para seguir la conferencia de prensa que en Buenos Aires se realizaba para la octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la legislatura nacional. Hasta entrada la noche el programa del encuentro preveía música, danza y murga. “Vamos a seguir en la calle hasta que sea ley”, afirmó a AIM la activista Jorgelina Londero.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó en Paraná una convocatoria para seguir en vivo, desde Plaza 1º de Mayo, el ingreso oficial del nuevo proyecto de ley en el Congreso. Luego de la transmisión seguía un festival con Danza Combate, Ana Contreras, Emi Cersefio, Ana Harris y Murguistas Feministas. “Hoy la campaña cumple hoy 14 años, 14 años de experiencia y de lucha. Hoy la marea verde es intergeneracional, es multitudinaria, es masiva en todas las plazas del país”, aseguró a esta Agencia Londero, una de las voceras de la organización.

En cuanto a la nueva iniciativa legislativa que presenta la Campaña, la referente señaló que “tiene puntos importantes que tiene que ver con lo acontecido con los debates públicos en el Congreso el año pasado, aportes valiosísimos que las compañeras han llevado a la redacción. Por ejemplo que la interrupción sea hasta la semana 14, salvo por causales ya prevista por la ley hasta. No incluimos ni malformaciones fetales, ni la objeción de conciencia, porque creemos que la objeción de conciencia solo puede darse en el ámbito de la salud pública, no en la privada, por lo tanto este proyecto no la contempla”, describió.

En relación al escenario en que se presenta este proyecto de ley, Londero dijo: “Consideramos que en un año electoral, sobre los partidos tradicionales, tienen opiniones divididas respecto a la problemática del aborto. Consideramos que en Argentina el aborto está despenalizado, que el año pasado nadie puedo escapar este debate, que muchos han cambiado la opinión a partir de escuchar las argumentaciones a favor. Estamos convencidas que esta es una problemática de salud pública, de derechos humanos, de justicia social y vamos a seguir en la calle hasta que sea ley”, finalizó.