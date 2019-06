Paraná apuesta al cuidado del ambiente promoviendo el reciclado y la participación

Connect on Linked in

La municipalidad, a través de la subsecretaría de Ambiente Sustentable, dispone de organismos y programas que apuestan al mantenimiento de una ciudad limpia y saludable. Por primera vez en la historia, se cuentan con alternativas para el tratamiento de residuos electrónicos, neumáticos fuera de uso y aceites vegetales usados.

La municipalidad de Paraná, por medio de la subsecretaría de Ambiente Sustentable, promueve distintos programas para el cuidado del medio ambiente. El compromiso, además, se sustenta con la adhesión a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, firmada a principios de 2016, apenas iniciada esta gestión.

Las principales metas en materia de gestión integral de residuos impulsadas por la municipalidad, fueron la reducción de la cantidad de residuos que van a disposición final en el vertedero a cielo abierto, conocido como el Volcadero, y la promoción de la clasificación domiciliaria para mejorar el trabajo que lleva adelante la cooperativa Nueva Vida, en la Planta de Reciclado “Manuel Belgrano”, a través del programa Separemos, lanzado en abril de 2016. Paralelamente, se trabaja en la gestión del futuro relleno sanitario en la zona sur de la ciudad, que cuenta con financiamiento del BID.

Para estos objetivos, la actual gestión del intendente Sergio Varisco puso en marcha dos centros de recepción de residuos para su reciclaje por primera vez en la historia de la ciudad.

Uno es el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), que funciona en calle Churruarín 2444, y se atiende de lunes a viernes, de 8 a 12, y sábados de 9 a 14. Allí se propicia la disposición y recolección diferenciada de todo tipo de electrodomésticos, tanto pequeños (cafeteras, tostadoras, planchas) como grandes o de línea blanca (heladeras, lavarropas y aires acondicionados), así como computadoras, notebooks, tablets, celulares y aparatos de fax. Lo único que no se reciben son pilas, baterías y tubos fluorescentes dañados. Vale remarcar que no es necesario que los aparatos estén funcionando; pero sí no deben encontrarse desguazados, ya que no se aceptan partes.

El servicio no tiene costo para los vecinos y se encuentra disponible la recolección domiciliaria para adultos mayores, únicamente los sábados (las solicitudes se realizan en calle Alem 73 o llamando al 4201868). El personal que atiende en el centro se encuentra debidamente identificado, haciendo entrega a los vecinos que se acerquen de una constancia a cambio de los elementos entregados. A modo de obsequio, los vecinos reciben una bolsa de tela de la campaña “Hacé tu parte”.

Algunos residuos tecnológicos son revisados por personal municipal para su reparación y posterior donación; mientras que otra gran parte de estos aparatos son trasladados a la ONG Basura Cero, en Buenos Aires, para su tratamiento y, en cambio, el municipio recibe en contraprestación computadoras nuevas para ser utilizadas por las distintas dependencias de la ciudad y/o para ser donadas a entidades intermedias y organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten.

Por otro lado, se encuentra disponible el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), ubicado en calle Churruarín 2440, y funciona de lunes a viernes, de 8 a 12, y los sábados de 9 a 14, en forma gratuita. Se reciben todo tipo de ruedas de hasta 1.25 m de diámetro como máximo. El servicio es totalmente gratuito para los ciudadanos, debiendo los grandes generadores –empresas, comercios e instituciones– abonar un costo administrativo para acceder al mismo. No se reciben cubiertas de máquinas agrícolas ni mineras.

El destino de los NFU será la planta de la empresa Regomax, ubicada en el predio del Buen Ayre del Ceamse, en la provincia de Buenos Aires. Allí, los mismos serán reciclados en su totalidad. La empresa Regomax recibe sin costo los neumáticos en la planta y obtendrá el molido de la goma de los mismos para la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas, recuperando el acero y los restos de la tela de la estructura.

Además, continuamente se promueven distintas campañas de concientización destinadas a toda la comunidad como “Hacé Tu Parte”, con la implementación de bolsas reutilizables obedeciendo a lo establecido por la ordenanza 8888, que tiene por objeto promover la reutilización, reducción y sustitución del uso de bolsas plásticas no biodegradables; “Punto Limpio” en las escuelas y organismos de la ciudad para la recolección de plásticos; y “Hace tu Parte” en la escuela, donde las instituciones escolares participantes reciben a cambio de recolectar papel y cartón para reciclar útiles escolares, elementos deportivos, mobiliarios, computadoras y otros.

A todo esto, se suma la nueva propuesta de Eco Canje, donde los vecinos deben acercar a un punto específico en día especial aquellos residuos recuperables como papeles, botellas de plástico y de vidrio, latas de metal, cartón, tela o ropa en desuso, etc. A cambio se entregan plantines, bolsas ecológicas y también se realizan sorteos especiales.

Para profundizar la concientización, en poco tiempo distintas plazas y espacios públicos de la capital entrerriana contará con una Campana Verde para residuos reciclables. Serán 50 en distintos puntos dispuestas al lado de la garita de Policía para resguardar el contenedor. Asimismo, el municipio ultima detalles para dar inicio a la recolección de aceite vegetal usado de hoteles y restaurantes de la ciudad. Es en el marco del convenio con la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medio Ambientales con una finalidad ecológica, donde la municipalidad recibirá biodiésel en una proporción acordada para su uso en las unidades municipales.

Todas las propuestas tienden a mejorar la vida de los paranaenses. Desde la separación de origen en cada casa, escuela o trabajo para mantener como principal premisa una ciudad limpia y sustentable.