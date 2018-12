ParanÃ¡ cerrÃ³ el 2018 a puro ritmo con Los Pericos.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Con una serie de actividades que organizó la Municipalidad, desarrolladas durante todo el día, este domingo se festejó el inicio de la temporada estival con la habitación de la nueva piscina del Complejo Thompson. Hubo exhibiciones, juegos, música, deportes, mucha diversión; y tuvo un cierre estelar con la presentación de Los Pericos.

El inicio de la temporada estival se vivió a pleno en la capital entrerriana con una fiesta que tuvo recreación, deportes y un festival de música en vivo. Luego de ya inauguradas las playas de Bajada Grande y Balneario Parque, este domingo quedó habilitada la nueva piscina el Complejo Thompson, rodeada de mucha arena, siendo una de las opciones costeras más elegidas por vecinos y turistas para disfrutar del verano.

La Municipalidad de Paraná se abocó a esta tarea en los últimos meses, y luego de casi un año de arduo trabajo, de estudios y análisis del agua de río, se avanzó en instalaciones y servicios en el Complejo Thompson, que ahora cuenta con nueva pileta para los visitantes. Fue una importante inversión de más de 5 millones de pesos con recursos propios de la Municipalidad de Paraná. La piscina se habilitó este domingo, con una jornada plena de actividades al aire libre, que contó con el cierre estelar de Los Pericos.

Las actividades comenzaron por la mañana, con una exhibición de Tai Chi, a cargo del profesor Marcelo Fuentes; luego una demostración de Yoga con la instructora Andrea Zorzín; y posteriormente hubo una sesión de Meditación, también con Marcelo Fuentes. En horas de la tarde la actividad siguió con una exhibición en el río de wakeboard, que tuvo como protagonista a Renato Buscema; luego cerca de las 18 comenzó una demostración de baile de zumba; y arrancaron los espectáculos musicales en el escenario mayor con la presentación de La Sonora Bonita, Matt Hungo y La Hot Band; La Don Johnson; Doce Monos y el cierre con el show espectacular de Los Pericos.

Palabras de los protagonistas

El cantante de Los Pericos, Juanchi Baleiròn se mostró feliz por estar este domingo en la capital entrerriana: “Yo particularmente conozco mucho la ciudad de Paraná, porque tengo parientes que viven aquí, además mis padres se casaron en esta ciudad, en la iglesia San Miguel; así que tengo muy lindos recuerdos. Me encanta Paraná porque es una ciudad ribereña, tiene unas barrancas imponentes y yo particularmente tengo una relación que me une, y si bien no vengo muy seguido, tengo recuerdos inolvidables de mi infancia”.

A su vez sostuvo: “El Thompson es espectacular y nuestra música va con la playa de una. Estamos viviendo un año increíble, uno de los mejores de los últimos 15 de Los Pericos, y para hacer un recorrido de lo que fue el año, hicimos dos giras por México, nos presentamos en el teatro Ópera en Buenos Aires y fuimos a Las Vegas nominados para los Premios Grammys; ganamos el premio Gardel y tuvimos en Rusia tocando. En fin, un año con un montón de momentos inolvidables y de reconocimientos”, sintetizó.

Por su parte, Sebastián López, cantante de 12 monos, manifestó: “Esto es impresionante y estoy sorprendido por el lugar y el marco muy lindo. Se nota que hubo mucho laburo en el lugar, la playa está hermosa y es un espacio más que privilegiado para toda la gente de Paraná. Nos merecemos tener este lugar y de verdad que muy pocos lugares en el país tienen una playa como la nuestra. Para la gente está buenísimo esta posibilidad de estar con artistas locales, de Santa Fe y con Los Pericos. Es muy fuerte y muy lindo, y la respuesta de la gente fantástica como siempre”.

Agregó: “Nosotros somos unos agradecidos de lo nuestro, de nuestra gente de Paraná, inclusive ahora estamos grabando el nuevo disco con Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes que se va a llamar Made in Paraná. Es un disco que va a salir a recorrer el país, así que estamos orgullosos de nuestra ciudad y siempre una forma de agradecerle a la gente y con el nombre que le pusimos a este nuevo disco”.

Detalles de la nueva piscina

La piscina que se habilitó el domingo en el Thompson tendrá un nuevo sistema de funcionamiento con respecto a la anterior y se asemeja a las de natación de los clubes, con el equipamiento que corresponde y la utilización de agua de red.

La pileta tiene una estructura de 40 metros por 30, y una profundidad que va de los 70 centímetros a 1.60 metros. La piscina llena contiene cerca de 2 millones de litros de agua. El chorro que se ve bien visible arroja agua potable a la piscina, que le otorga salubridad y los controles y análisis son realizados a diario por personal de Obras Sanitarias.

La pileta se inició hace un par de meses por personal del Municipio y se finalizó esta semana para brindarle a vecinos y turistas un espacio alternativo de descanso y esparcimiento de manera gratuita, además cuenta con la presencia de guardavidas para la seguridad de todos quienes deseen bañarse en ella.

Sanitarios, juegos y otras mejoras

El lugar fue puesto en valor con la parquización, y colocación de elementos que brindan mayores comodidades a todos los visitantes. El equipamiento urbano fue fabricado en los talleres municipales; en tanto que el grupo de sanitarios fue reconstruido y renovado en forma integral, en la zona de camping.

Precisamente en este sector, se incluyó un área de juegos con arenero diferenciado. Principalmente se elevó el terreno para evitar inundaciones, se colocó gran cantidad de tierra y se regularon toneladas de arena. El área de juegos modernos para la diversión de los chicos luce novedoso y está emplazado en una base de hormigón que luego fue recubierta por arena.

La dirección de Alumbrado Público colocó luces Leds que hacen destacar el lugar. Por su parte, la Dirección de Obras Sanitarias realizó las conexiones de agua y la Dirección de Conservación Vial se encargó de la terminación de detalles de la pileta, limpieza y arreglo de calles. Mientras que la Dirección de Parques y Paseos ornamentó con palmeras y la colocación de los maceteros y bancos. Finalmente, la Dirección de Camping Thompson realizó las tareas de pintura de la piscina, la limpieza y mantenimiento del predio.