Paraná recibirá con los brazos abiertos a Julio Bocca .

El reconocido mundialmente director, coreógrafo y maestro de ballet argentino, Julio Bocca, brindará clases magistrales y una charla abierta en Paraná el 6 y 7 de marzo, informó a AIM la directora del Instituto Ballerina, Cecilia Riso. La presencia del artista será una oportunidad en la región para perfeccionar la técnica de estudiantes y compartir la destacada experiencia de una de las figuras internacionales de la de la danza. Habrá una charla abierta, con entrada libre y gratuita.

Desde el Instituto Ballerina trabajan desde hace casi un año para recibir a Julio Bocca en la capital entrerriana, quien estará el mes que viene en la ciudad para brindar clases magistrales y una conferencia para compartir su trayectoria, saberes y experiencias, contó Riso a esta Agencia.

El evento “es muy importante para Paraná, Entre Ríos y el Litoral, ya que Julio hace un espacio en su agenda para perfeccionar la técnica de estudiantes del país y compartir sus conocimientos, siendo que él está recorriendo el mundo, lo llaman de las grandes compañías y escuelas de ballet”, apuntó la docente.

En ese sentido, precisó que además de la destacada trayectoria como bailarín –ya que participó como artista invitado en el Royal Ballet de Londres, el Bolshoi de Moscú, el Kirov de Leningrado, Alla Scala de Milán, la Zarzuela de Madrid, el Royal Danish Ballet de Dinamarca, el Ballet de la Opera de Oslo, el Stuttgart Ballet de Alemania, el Ballet de la Opera de París, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, el Nacional de México y el Teatro Colón de Buenos Aires- “hace poco Julio estaba en la escuela del American Ballet Theatre, fue maestro de bailarines de esta compañía; además es jurado de grandes certámenes internacionales; y dirigió siete años el Ballet Nacional Sodre de Uruguay, donde ahora reside”.

Para Riso “es un honor que Julio venga a Paraná a compartir sus conocimientos; el sólo hecho de tenerlo en Paraná es una gran satisfacción. Es un cierre de mi trabajo, ya que estoy delegando el estudio en mi hija, quien tuvo su formación muy importante. Lo que me faltaba lograr en mi carrera, de tantas figuras que hemos traído, era traer a Julio, figura argentina de fama mundial”.

En ese marco, Riso invitó a los interesados a inscribirse a las clases llamando al 0343-4158322 o al 0343-4158324; por mail a instballerina@hotmail.com; en Alameda de la Federación 125. “Quienes no puedan ir a las clases pueden participar de la charla abierta y gratuita que brindará Julio”, comentó la profesora, quien aclaró que los asistentes deberán acreditarse en el instituto.

Además, Riso agradeció el acompañamiento de la comunidad y las empresas que siempre apoyan al instituto (Johnson Acero, Maran Suites and Towers, la ex comisión directiva de Profesores de Danza de Entre Ríos, Turismo y Cultura de Entre Ríos y la Vicegobernación de la provincia, entre otros).