Parente: “Un proceso no puede estar basado en las declaraciones de los coimputados”

El abogado e integrante del Consejo de la Magistratura, Rodolfo Parente, que fuera también diputado nacional y convencional constituyente nacional, se refirió al juicio que se inició este jueves contra el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y consideró que “difícilmente pueda considerarse una carga o una prueba contra el intendente la declaración de una persona complicada en el proceso”. De ese modo se refirió a las afirmaciones de Luciana Lemos, que se encuentra detenida por causas vinculadas al narcotráfico, y que luego de varios meses de privación de la libertad hizo declaraciones contra el presidente municipal de Paraná.

“Lo que yo aprendí en la facultad es que un proceso no puede estar basado en las declaraciones de los coimputados, porque todos sabemos que lo que un coimputado lo que quiere es salvarse, más cuando pudiera estar seriamente comprometido”, sostuvo Parente.

Dijo, además, que le llama la atención “el trámite vertiginoso que tuvo el trámite” y referenció al respecto que él ha sido “denunciante de causas por corrupción y que, a 16 años, todavía está esperando sentencia firme contra su denunciado”. “Puede ser beneficioso, sin dudas, la agilidad de un trámite, pero me llama la atención lo vertiginoso que fue todo”, observó.

Quien fuera legislador del Congreso de la Nación durante la presidencia de Raúl Alfonsín, dijo que “si bien tengo una información como cualquier ciudadano que no participa del expediente, me permito observar que parecería no haber elementos para condenar a Sergio Varisco. No tengo dudas de que el intendente de Paraná es una persona honesta”.

“Pido disculpas –continuó– si alguien considera que estoy opinando de más, pero quienes conocemos a Varisco podemos tener muchas observaciones sobre su práctica política, pero yo no tengo dudas sobre su honestidad personal”.

Rodolfo Parente admitió que ha mantenido siempre “buena relación con la familia Varisco, que se remonta a Don Humberto, que fue un hombre solidario y muy consecuente con nuestra historia política”.