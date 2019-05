Paro del 25 de mayo: Sin trenes ni colectivos

Print This Post

Los gremios del transporte público de pasajeros decidieron este miércoles pasado no prestar servicios durante el feriado del sábado 25 de mayo para expresar su rechazo a la aplicación del impuesto a las Ganancias a los asalariados del sector, dijeron fuentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) tras el fracaso de las negociaciones que mantuvieron con autoridades de la secretaría de Trabajo de la nación.

Dirigentes sindicales de la Catt, que conduce Juan Carlos Schmid, se reunieron este miércoles pasado durante casi tres horas con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, y su equipo técnico laboral pero, según las fuentes, no alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto.

“El Gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo concurrir o no al diálogo. Desde diciembre de 2015 la Catt analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones”, señalaron los voceros gremiales.

Las fuentes adelantaron que ante ello, el sábado no prestarán servicios los ferroviarios, colectivos, marítimos, aéreos y fluviales y, muy probablemente, haya complicaciones con los aéreos, ya que las Asociaciones Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) están adheridas a la Confederación del Transporte.

En la reunión con Fernández Aparicio participaron Schmid y los dirigentes sindicales Omar Maturano (La Fraternidad), Enrique Maigua (señaleros), Mario Calegari (colectiveros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Alejandro Kohan (aeronavegantes).

Los voceros de la Catt explicaron a Télam que “el Gobierno no ofreció ninguna respuesta y solo propuso continuar el diálogo, por lo que era lo mismo concurrir o no”.

También reseñaron que la discusión por la aplicación del impuesto a las Ganancias ya lleva cuatro años y, en diciembre de 2015, el reclamo generó la primera huelga nacional de 12 horas.

Las fuentes aseguraron que de no producirse respuestas positivas “en breve”, tampoco habrá servicios durante los feriados del 20 de junio, el 9 de julio y los que sigan hasta finalizar el año.

La Catt aclaró que “la protesta del sábado no implica un paro nacional sino la no prestación de servicios”, ya que “los trabajadores, como estipula la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), harán uso de la opción de descansar el día feriado”.

“Ese día debe ser cobrado porque no se trata de un paro sino de un feriado. Es un derecho constitucional e internacional. Es inadmisible que los trabajadores concurran a prestar servicios cuando buena parte de esa paga la absorbe Ganancias”, concluyó.