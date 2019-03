Paro en el tren Sarmiento por la muerte de un trabajador

Connect on Linked in

Sebastián Carranza, de 30 años y con una hija de un año y medio, operario del área Telecomunicaciones del ferrocarril Sarmiento, falleció durante la noche del lunes mientras colocaba un tendido eléctrico en la estación de Castelar. A raíz de su muerte, desde la Unión Ferroviaria seccional Oeste lanzaron para hoy un paro de 24 horas.

La medida fue comunicada por el líder del cuerpo de delegados de la línea del ferrocarril Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, quien expresó la decisión a través de su cuenta en Twitter. Allí también agregó: “Trenes Argentinos no aprendió nada de la tragedia de Once. Nuestros constantes reclamos de seguridad no son escuchados. No sólo corren peligro los usuarios, también los trabajadores. Como pasó con nuestro compañero Sergio Garay -arrollado por un tren hace tres años- por desidia de la empresa”.

En un comunicado, la Unión Ferroviaria contó que “anoche, mientras se encontraba trabajando en la estación Castelar, cedió un techo”. En ese momento Carranza cayó en una escalera y si bien sus compañeros llamaron a los bomberos de Morón, que le realizaron primeros auxilios, no pudieron salvarle la vida.

También sostuvo que “hasta que la empresa no tome este tema vamos a reclamarlo con mucha fuerza. Una persona que viene a ganarse la vida trabajando la pierde por negligencia, y estando en un lugar que no debía estar”, declaró Sobrero en una entrevista que mantuvo con Fernando Bravo en Radio Continental.

“Estaba trabajando en la estación de Castelar, en el techo, un techo viejo, de fibrocemento, la estaban cableando para poner las cámaras de seguridad. Nos plantean trabajar de noche porque de día hay mucha gente y es mejor trabajar de noche. Pero no se ve lo mismo. Y una chapa de fibracemento, si no la pisás donde están las columnas debajo obviamente eso se rompe. (Carranza) se cayó en el pozo de la escalera. Cayó de cabeza y perdió la vida automáticamente. Esto no es un accidente, se podía haber evitado tomando las medidas de seguridad correspondientes”, narró el líder gremial.

La medida gremial impactará en todos los servicios que ofrece el tren Sarmiento, desde Moreno a Once.

Le pedimos a la gente, entendemos que vamos a joderla, pero no podemos callarnos la boca frente a un reclamo que la empresa no está escuchando. Para que pueda buscar una alternativa que no sea el tren, muchos compañeros querían parar hoy (por ayer), dijimos que no porque no queremos joder a la gente cuando es un problema con la empresa”, concluyó Sobrero.