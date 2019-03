Paro total en las universidades nacionales

Connect on Linked in

Frente a la pérdida salarial y a las sumas en negro, las universidades nacionales van al paro total la semana próxima, desde el lunes hasta el sábado inclusive, informó a AIM la secretaria General de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, Ileana Celotto, quien añadió que: “Exigimos inmediato comienzo de las negociaciones paritarias 2019”, y “reclamamos el 35 por ciento para 2019 con cláusula gatillo”.

Celotto confirmó a esta Agencia que, desde el lunes 25 al sábado 30 de marzo, AGD-UBA, como parte de la Conadu Histórica convoca a toda la docencia universitaria y preuniversitaria “a parar en defensa del salario y contra el ajuste presupuestario”.

En ese sentido, subrayó a AIM que “frente a la pérdida de casi 20 puntos en 2018 el Gobierno aplica sumas en negro, que rechazamos por destruir al salario y a las jubilaciones, además de golpear a nuestras obras sociales”. Por ello, “exigimos inmediato comienzo de las negociaciones paritarias 2019”, remarcó.

La dirigente sostuvo que el reclama es por el 35 por ciento para 2019 con cláusula gatillo, el pago del salario a los ad-honorem, y el aumento del presupuesto para ciencia y universidad.

En febrero pasado, los docentes universitarios se manifestaron en contra los despidos y tarifazos, en defensa de los salarios y jubilaciones, contra la reforma laboral y en reclamo de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores.

En ese marco, AIM adelantó en ese entonces el posible no inicio de clases: “Los docentes universitarios, al igual que el resto de los trabajadores estamos sufriendo un brutal ataque a nuestro salario. A las paritarias que han firmado las burocracias cómplices se suma la brutal inflación y los tarifazos en servicios y transporte. Por eso ya desde la Conadu histórica, estamos impulsando el no inicio de clases, porque no tenemos que ser los trabajadores los que paguemos una crisis que no generamos”.