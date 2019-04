Parrilli: “El Gobierno de Macri es el más corrupto, perverso, y saqueador de la historia argentina”

Connect on Linked in

En la inauguración de Casa Patria en Paraná, el presidente de la organización a nivel nacional, Oscar Parrilli, afirmó que el presidente Mauricio Macri no fue una sorpresa para él “porque sabía que era un personaje cínico, violento, hipócrita y perverso, que ahora culpa a la democracia de los males que él mismo causa a la Argentina. Macri es a la supuesta lucha contra la corrupción lo que (Alfredo) Astiz a los derechos humanos. Este Gobierno nacional es el más corrupto, perverso, y saqueador de la historia argentina”. En tanto, el ex gobernador Sergio Urribarri destacó que “el saqueo que está viviendo la patria Argentina, es inédito”, registró AIM.

Parrilli destacó luego que la unidad que se logró en Entre Ríos “es un ejemplo para los peronistas, y debemos seguir construyéndola. Lo que hablé con el gobernador, Gustavo Bordet, es que trabajaremos junto a Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes nacionales para que la unidad del campo nacional y popular se amplíe a otros sectores, que se sientan violentados por este gobierno tan perverso del presidente Mauricio Macri y que se de en las elecciones presidenciales”.

El ex funcionario nacional brindó su opinión sobre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y cómo lleva adelante la gestión: “No estoy decepcionado para nada porque sabía lo que era Macri. Un personaje violento, cínico, hipócrita y perverso, que ha llegado a límites insospechados con su accionar y de su política. Ayer dijo que el país está paralizado porque hay elecciones, y que por eso no llegan las inversiones. La perversidad que ha tenido primero, con los más humildes; los más necesitados, ahora la replica con los los jubilados, los jóvenes, los discapacitados, y prácticamente, con todo el pueblo argentino. Ahora ya culpa a la democracia de los males que él mismo está causando a la Argentina”.

Para Parrilli, “Macri es a la supuesta lucha contra la corrupción lo que (Alfredo) Astiz a los derechos humanos. Este es el gobierno más corrupto, más perverso, más saqueador que hemos tenido en la historia argentina, que además no cree en la democracia. Para Macri, la democracia es un problema. Tiene el pensamiento que tenía (Jorge) Videla en la época del Proceso, cuando ocurrió el golpe de Estado y decían que no se podía votar, que la gente no sabía votar y que entonces ellos venían con objetivos y no plazos. Que iban a dar elecciones cuando la gente supiera votar. Este es el mismo pensamiento de Macri”.

Parrilli opinó también que “el presidente gobierna solamente para un grupo de empresarios, su familia y para los empresarios amigos que tienen que ver con los servicios públicos y con empresas constructoras. Y por otro lado, con el sistema internacional que tiene estos caranchos financieros que han esquilmado al país. Pero estoy seguro que entró en una pendiente ya imposible de cambiar, porque en Entre Ríos, en las Paso, le han sacado por lo menos la mitad de los votos que tenía”.

Cuidado con las provocaciones

Pidió no responder a las provocaciones y alertó que harán “cualquier cosa” antes de dejar el poder el 10 de diciembre. “Están intentando preparar un fraude. Debemos custodiar los votos, porque (los macristas) son fraudulentos. Por eso, corazón caliente y cabeza fría. Responder a cada agresión con paz, amor y solidaridad. Y decirle al pueblo argentino que hay una esperanza, y esa esperanza es Cristina Fernández de Kirchner. Ella está manejando los tiempos políticos y tomará una decisión en el momento oportuno. Sabemos que más allá de su decisión será una trabajadora incansable, en defensa del pueblo argentino”.

Por último, el ex funcionario kirchnerista llamó al pueblo entrerriano a dar “una paliza mayor en junio a la que tuvieron aquí en abril, y en agosto y octubre, ganarles con los votos para terminar con esta pesadilla macrista e iniciar una etapa de paz, construcción y bienestar para todo el pueblo argentino”.

Urribarri: “Resistiremos los ataques porque hay futuro en Argentina”

Tras enumerar la inversión que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Entre Ríos, y remarcar el saqueo “progresivo y sistemático que efectúa el gobierno de Mauricio Macri en el país, con la generación de una deuda de casi 200 mil millones de dólares, que hipoteca el futuro de los Argentinos, de las generaciones que vienen”, el ex gobernador Sergio Urribarri afirmó: “Resistiremos cualquier tipo de ataque porque hay futuro en Argentina, de la mano de Cristina Fernández”. “Es grave la hipocresía que tienen cuando hablan de transparencia, cuando se llevan del país todo el dinero que hacen con sus amigos y se lo llevan afuera, sin invertir ni un centavo en la Argentina. El saqueo que está viviendo la patria Argentina, es inédito”.

Con la meta central de fortalecer al peronismo unido y la conducción de nuestra compañera Cristina, pusimos en marcha hoy en Paraná nuestra Casa Patria, un espacio organizado por un grupo de compañeros en el que se replicarán las capacitaciones y actividades que se llevan adelante en el Instituto Patria en Buenos Aires”.

Más adelante consideró que la ex presidenta Cristina Fernández, “necesita de todos nosotros, porque lo que viene es una tarea inmensa de fortalecer nuestro espacio político, corregir nuestros errores, fortalecer con generosidad la unidad del peronismo.

“Los peronistas tenemos historia y memoria. Asumimos luchas y tareas que nos han costado muchísimo, pero hay futuro en la Argentina. Salgamos de acá convencidos que tenemos que estar unidos, generosos, que nos necesitamos y que tenemos un deber con nuestro pueblo. Seguiremos trabajando para lograr dignidad y avances en el país. Compañeros, nos necesitamos todos”.

Urribarri bregó para que “se replique en el país la unidad “que nos llevó a la victoria en Entre Ríos, para que el 10 de diciembre sea el último día de gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos”.

El dato

Casa Patria en Paraná es una iniciativa de la ex intendenta Blanca Osuna y el diputado Pedro Báez. Pondrá en marcha actividades similares a la que el Instituto Patria, que preside a nivel nacional Oscar Parrilli, lleva adelante desde hace más de tres años en Buenos Aires y en todo el país.

Habrá cursos de formación política, de economía, de relaciones exteriores, historia del monitoreo y derecho del trabajo, derechos humanos.

De la Redacción de AIM.