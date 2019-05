Pelispedia es uruguaya y una fiscal pidió que la cierren

Print This Post

Fiscalía de la República Oriental del Uruguay solicitó el cierre de Pelispedia, el popular sitio de visualizaciones gratuitas de películas y series, así como 90 días de prisión preventiva para sus dueños. La pareja que lo gestiona dijo que el sitio es su única fuente de ingreso por la que obtenían más o menos 5.000 dólares por mes.

La fiscal de Estupefacientes y Delitos Afines del Uruguay, Mónica Ferrero, solicitó el cierre de Pelispedia y Pelisplus, sitios web que permitían mirar de forma gratuita series y películas sin la autorización de los propietarios de los derechos intelectuales. Para los dueños del sitio, por otra parte, la fiscal pidió prisión preventiva por 90 días.

La página se mantenía gracias a los anuncios publicitarios que pagaban a los administradores de Pelispedia por cada clic o visualización que obtuvieran. Esta estrategia era el principal ingreso de la web y representó ganancias millonarias para los dueños, según la Fiscalía.

Tras la denuncia de Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation realizada el 3 de mayo se llevó adelante una investigación que terminó con la detención de una pareja, encargada del sitio web.

La Policía llegó a la casa donde ambos viven con una orden de allanamiento. En el lugar lograron acceder al dominio de la página y verificaron que el dinero que obtenían era abonado en una cuenta de la empresa Payoneer que no está regulada en Uruguay.

La pareja indicó que Pelispedia era su única fuente de ingreso por la que obtenían más o menos 5.000 dólares por mes, que “se pudieron observar” por los “numerosos bienes muebles de alto valor que reflejan ingresos muy elevados, incluyendo el propio inmueble”, que adquirieron por 120.000 dólares.

La fiscal solicitó también la incautación de todo el material ilícito, autorización para secuestrar las contraseñas del involucrado y la incautación del dominio que se usaba para manejar la página.

Además se incautó un auto marca Peugeot año 2008, una camioneta Volkswagen Saveiro año 2014, una moto KTM de 125 cc sin empadronar, 1.257 dólares, dos tarjetas Payoneer, dos tarjetas Prex y una tarjeta “Alfa Brou”.

Fuente: El País de Uruguay