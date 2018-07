Peña, no aclares que oscurece

Connect on Linked in

Tras el escándalo de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, prometió investigar, e insistió que “se va a saber y no vamos a apañar a nadie, esto es un tema básico”.

Mientras el Gobierno intenta blindar su estrategia discursiva en torno al escándalo de los falsos aportantes a sus campañas electorales, las acusaciones se siguen acumulando. El jefe de ministros prosiguió: “Hemos hecho rendiciones de campaña impecables, todas han sido avaladas por la Justicia. Si hay algún problema puntual, primero hay que identificarlo y, a partir de ahí, sacar una conclusión. Lo que no tenemos duda es de la transparencia de cómo se han hecho las campañas y cómo hemos trabajado en esto”.

Horas más tarde, el ex candidato a intendente de Ituzaingó por el oficialismo Osvaldo Marasco se presentó espontáneamente en el juzgado de Sebastián Casanello para informar que no realizó el aporte de 50 mil pesos que le atribuyeron. “Jamás hice ese aporte de dinero ni ningún otro para la campaña ni para el partido. Asimismo figuran todos los demás componentes de la lista aportando dinero, y no me consta que lo hayan hecho jamás según esa planilla oficial”, manifestó.

Desde la revelación del escándalo de los falsos aportantes a las campañas electorales de Cambiemos, no hay día que pase sin que el tema genere material nuevo. El caso de Marasco fue revelado por PáginaI12 el pasado lunes, adelantando que el empresario podría convertirse en una pieza clave de las causas judiciales en marcha. En aquella ocasión, el ex candidato aseguró que figuraba en los registros oficiales y negó rotundamente haber donado dinero. “Yo mismo figuro con 50 mil pesos de aporte en el 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente”, había asegurado Marasco.

Ayer por la tarde, su nombre volvió a tener protagonismo cuando presentó espontáneamente un escrito “a los efectos de aportar a la resolución de la causa que nos ocupa”, es decir, la que está radicada en el juzgado de Casanello por lavado de dinero al desconocerse el origen de los fondos que financiaron la campaña. Como Marasco, otros ex candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares por Cambiemos en varios distritos de la provincia de Buenos Aires salieron en los últimos días a comunicar que sus nombres aparecían como aportantes y que no lo eran.

Sin embargo, aunque las denuncias públicas se multiplican, desde el Gobierno se desentienden y siguen optando por eludir las acusaciones. En declaraciones radiales, Peña destacó la supuesta transparencia con la Cambiemos procedió en todas las campañas electorales. “Lo que se declara y lo que se puede plantear en la Justicia es bueno compararlo con otras fuerzas políticas porque creo que habla de ese compromiso con la honestidad. La decisión de María Eugenia (Vidal) va en esa dirección, justamente, no prejuzgar sino decir que se investigue”, esgrimió el funcionario, y agregó: “Nosotros no tenemos nada que ocultar. Si algo se hizo mal, primero investiguémoslo y sepamos qué pasó”. Por otro lado, el jefe de Gabinete –en sintonía con la línea argumentativa de la gobernadora– señaló que “hay que modernizar el financiamiento de las campañas, como hay que modernizar el sistema electoral, el sistema de partidos políticos y muchísimas cosas de un sistema político que está atrasado en sus reglas de juego” y adelantó que Mauricio Macri enviará un proyecto de ley que modifique el financiamiento de la política “reflejando ese consenso que se ha trabajado con muchas fuerzas políticas”.

Este escándalo de los falsos aportantes, que ya se cargó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, derivó en la apertura de tres causas judiciales: la que está a cargo del juez Casanello, otra que inició de oficio el fiscal federal electoral Jorge Di Lello, y una tercera iniciada con la denuncia de senadora provincial Teresa García, que se encuentra en la justicia de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak.