Periodistas con Visión de Género en alerta ante la justificación de los abusos y la violencia de género

El Colectivo de Periodistas con Visión de Género de Entre Ríos y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina dieron a conocer un comunicado donde advirtieron “con gran preocupación el tratamiento que se ha dado en torno a la muerte de Lucas Carrasco por parte de algunos comunicadores que justifican o intentan desmerecer o desacreditar la condena de 9 años de prisión por abuso sexual agravado que el periodista había recibido recientemente”, se indicó.

La declaración se dio a conocer tras el revuelo que causaron las declaraciones de un conductor radial en LT 14, y que fue contradicho al aire por una compañera de trabajo que finalmente se retiró del estudio, según pudo saber AIM.

“Sabemos que la cultura de la violación se sostiene cada vez que alguien dice frases que lo que intentan es validar prácticas misóginas que reproducen la violencia de género. Nada justifica la violencia, mucho menos las violaciones, ni las enfermedades, ni sostener que ‘era una buena persona’, ni mucho menos decir ‘creo que…’ o ‘era inteligente’. Repudiamos enérgicamente estas justificaciones. Reivindicamos el proceso judicial por el cual a través de la participación de especialistas –profesionales de la psiquiatría y psicología, de la medicina, de la abogacía, etc- se determinó que Lucas Carrasco fuera condenado. La violación no es un error, ni una conducta insana, es un tipo de violencia física y psicológica tipificada en el Código Penal y se establece como una de las formas de odio por razón de género”, se argumentó desde el colectivo de periodistas y comunicadoras.

En el texto de repudio, también se agregó que “no se trata de saber cuántas víctimas fueron, ni en qué instancias se estaba desarrollando el juicio, que había sido apelado y por lo cual Carrasco esperaba “dar vuelta” como señalan algunos comunicadores. Apelamos al tratamiento responsable en los medios de comunicación de los temas de violencia de género – más aún cuando se trata de un medio público-. Creemos que como sociedad debemos pensar y preguntarnos sobre qué mecanismos, prácticas, ideologías o instituciones se nutren esas violaciones, en vez de cuestionar o culpabilizar a las víctimas, o poner sus testimonios en sospecha. Instamos a periodistas y medios de comunicación a reflexionar sobre la responsabilidad social que tenemos, y a capacitarnos en el marco de la Ley Micaela en el tratamiento de los temas de género basados en los derechos humanos”.

Por último, las periodistas manifestaron “solidaridad para con Sofía Otero – una de las víctimas que ha sido revictimizada una y otra vez, por exponer su caso no solo ante la justicia sino ante los medios de comunicación- como también a otras víctimas anónimas que hasta el momento no habían podido realizar el proceso de presentación judicial por todo lo que ello conlleva. Reiteramos que la cultura de la violación nos muestra de qué manera la sociedad – a través de sus instituciones, medios de comunicación y las opiniones basadas en prejuicios- culpa a las víctimas y normaliza la violencia sexual, que no es otra cosa que lo que venimos denunciando desde los colectivos feministas, respecto a la manera en que se admite, se silencia o se mira para otro lado en casos de abusos sexuales a mujeres o niños”.