Periodistas repudiaron la malversación de la información contra el aborto

En una carta abierta, más de un centenar de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de prensa, expresaron el “repudio al artículo publicado en el portal web El Entre Ríos, que daba cuenta de que como consecuencia de un aborto no punible practicado en el hospital Delicia Masvernat, de Concordia, un feto tuvo una sobrevida de 10 horas”, confirmó AIM.

El artículo, firmado por el periodista Osvaldo Bodeán, “no sólo desinforma respecto a la Ley vigente y a la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE), sino que directamente brinda datos falsos sobre el caso en particular. Tal es así, que el ministerio de Salud de la provincia debió salir a desmentir enfáticamente la sobrevida del feto. ‘Se trata de una versión no fidedigna’, se remarcó desde la cartera sanitaria y se consideró ‘imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el Protocolo’”, afirmaron.

En ese marco, apuntaron: “Como colegas de Bodeán, rechazamos la maniobra ejecutada por el periodista de Concordia, que consideramos es guiada por su postura abiertamente antiderechos, y coincidimos con el documento del Ministerio de Salud que sostiene que se trató de una ‘manipulación perversa’ de los hechos para intentar instalar en la sociedad una falsa idea de lo que efectivamente ocurrió: la aplicación de la legislación vigente en pos de proteger los derechos de una niña de 13 años”.

“Las consecuencias que tuvo el irresponsable y falaz accionar de Bodeán fue la revictimización de la niña que accedió al aborto legal”, aseguraron los comunicadores.

En ese sentido lamentaron “que, lejos de dimitir en su maniobra, el colega redoble la apuesta de sostener la falacia a través de la publicación de otro artículo en el que rechaza que desde Salud se considere perverso a “quien reveló lo sucedido”, esto es, él mismo. En ese sentido, le recordamos que nunca puede “revelarse” algo que no ocurrió: la mentira se inventa”.

“Por otro lado, expresamos nuestro apoyo a las autoridades sanitarias de la provincia, especialmente a la ministra Sonia Velázquez, y a los operadores y funcionarios judiciales que facilitaron el camino para que se pudiera cumplir la Ley”.

Además, indicaron que sostenemos que el periodismo “debe ejercerse en forma responsable y veraz, con datos fidedignos y comprobables. Por eso reafirmamos nuestro compromiso por una comunicación plural y democrática que tienda a multiplicar derechos, nunca a vulnerarlos o cercenarlos”.

Ante ese escenario, instaron al Servicio de Justicia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y demás organismos del Estado, “para que tomen intervención y hagan cesar la violencia que ejerce Bodeán a través de su medio de comunicación hacia la persona de la menor y hacia las instituciones y para que se haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en casos de abuso en la Convención sobre los derechos de Niños, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , en la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, el Código Penal, entre otros tratados, convenciones y acuerdos internacionales de protección de la Niñas, Niños y Adolescentes”.

¿Quiénes firmaron?

1. Romina Follonier, 27.618.227

2. Jorgelina Duarte, 26564254

3. Virginia Serotkin Molinas, 29 233 695

4. Analia Hernandez 27.294.086

5. Belen Goñi, 29883616

6. Clara Chauvin, 33868317

7. Ana Paula Alegre, 35296661

8. Colombo Guadalupe, 28.533.972

9. Natalia Buiatti

10. Pamela Schaab, 35.173.681

11. Silvio Méndez, 22.737.876

12. María Laura Haimovich, 28.132.663

13. Juan Pablo Arias, 24327260

14. Keili Regina Gonzalez, 37293311

15. María José Vigilone 27088046

16. María Agustina Panelli 34824689

17. Gisela Anabel Romero 24223538

18. Fortunato Galizzi 16.787.957

19. Gilda Hermosa 25281385

20. Silvina Mernes 23.880.633

21. Laura Pérez, Génerica Radio, Santa Fe

22. Alfredo Julián Hoffman 24467471

23. Mariana Broggi 26306548

24. Veronica Univaso

25. Andrea Sosa Alfonzo 26.363.987

26. Laura Terenzano 27.169.579

27. Jorgelina Londero 23450364

28. Ma Eugenia Crovetto 32096137

29. Marcela García Chervo, 24774079

30. Guillermina Ferraris 39049840

31. Cristina Schwab 29121316

32. Pablo Alejo Bizai 18.071.261

33. Luciano Mete DNI 27294563

34. Exequiel Flesler 31003719

35. Federico Romero, 23558821

36. Maximiliano Sanguinetti 22.737.062

37. María José Cargnel 25033047

38. Nicolás Blanco 24744360

39. Graciela Reinoso 20129070

40. Laura Scattini 37.445.278

41. Felipe Ignacio Díaz 21612153

42. Juan Pablo Scattino. 34.824.709

43. Pablo Russo 25024418

44. Lucia Capozzo, Bs As, Radio AM 530

45. Ada Augello 38431754

46. Adriana Harguindeguy 14.198.148

47. Carla Gastaldi Klos 38031199

48. Diamela Saurin 40364422

49. Valentina Reche Lago 40693448

50. Silvina Ríos DNI 22267120

51. Sandra Miguez 17616067

52. Agustin de Torres 33058043

53. Alicia Cidin DNI 14.094.131

54. Liliana Bonarrigo 18.177.711

55. Erika Bidal 31.789.509

56. Ivo Betti 26150650

57. Alejandro Abero 20.100.852

58. Jésica Dittrich 39.838.535

59. Marcela Pautaso 22777202

60. Nando Ramos 21.735.818

61. María Florencia Fernandez 34.678.857

62. Silvina Molina

63. Rigotti Sebastián 28.132.814

64. Mara Azul Mussi 27656237

65. Sebastián Carmele 25261015

66. Paola Ponroy 25398326

67. Paula Kindsvater 30998352

68. Renzo Righelato 30322463

69. Nadia Fink 25428596

70. Laura Kozieniak 28.810.728

71. Verónica Curvale

72. Pablo Urrutia

73. Claudio Gastaldi 11840991

74. Gabriela Ayala 25601973 Posadas Misiones

75. Romina Ferrer 26116684

76. Adriana Patricia Sautier 17957417

77. Mara De Urquiza 26244011

79. Florencia Basso 28708521

80. Laura Charro 30155178

81. Loreley Flores 23645321

82. Cintia Ciarlo 28723730

83. Nestor LLidó Diario Popular

84. Roxana Barone

85. Verónica Carolina Gonzalez 26786381

86. Teresita FRIAS

87. Patricia Fasano 16726302

88. María Emilia Ghiglione 29061592

89. Monica F Baeza 25137893

90. Laura kosiniak

91. Laura Benetti 25.307.587

92. Fernanda Puglisi 23880730

93. Horacio Lapunzina 16650365

94. Sergio Oscar Gimenez, 27157079

95. Lucila Cabrera 31973076

96. Gabriela Coronel 37.565.607

97. Betiana Spadillero 30.544.501

98. Ma. Evangelina Trovatto. 29.783.924

99. Martina Kaplan 34298635

100. Mabel Moralejo 11101852

101. Noor Jiménez Abraham 14284635

102. Julia Agustina Luján 39032102

103. Veronica Gómez 28136882

104. Martín Carruego 23088305

105. Alejandro Britos 32259277

106. Emilio Ruchansky 28.316.775

107. Alejandra Benaglia. 14484851

108. Belén Cacik 23578472

109. Flavio Marcelo Frangolini Zapata 17956214

110. Gustavo Diaz Fernandez (Tucumán)

111. Ana Lucía Vergara 24904288

112. Luz Alcain 22329567

113. Marcelo Mangiante, 24155978

114. Lucas Wagner 25731503

115. Aixa Boeykens 22342040

116. Fabiana Dato 22737577

117. Ana Maria Veit 18 623 986

118. Verónica María Nardin 20189024

119. Lucia Sangiorno

120. Dafne Sabanes 6364060

121. Maria Silvia Villani 22 761561

122. Juan A. Bracco 24.467.507

123. Maria Eugenia Arana 31438583

124. Gabriela Bissaro 30644191