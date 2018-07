Pichetto dice que Cristina será candidata

Print This Post

“La ex presidenta va a ser candidata”, sostuvo el senador Miguel Ángel Pichetto en una entrevista televisiva. “Hay un espacio de construcción política que hoy todavía no tiene un liderazgo pero que lo va a tener y que hay que corporizarlo antes de fin de año porque acá también se adelantaron los tiempos”, consideró.

Dijo que el peronismo federal tiene que tener una construcción política y un liderazgo político y que, en consonancia, debe encontrar candidaturas para expresar esa alternativa.

Entonces, sin más, señaló: “La ex presidenta va a ser candidata”. Tras ello expresó que no entiende cómo algunos analistas políticos todavía no ven eso. “Unidad Ciudadana es el partido político y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana. Va a serlo. Y en un frente de Centro Izquierda. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar, pero va a ser candidata. Es casi obvio que lo va a ser, porque además están desarrollando en todo el interior Unidad Ciudadana”, enfatizó el jefe de bloque de senadores del PJ sobre las elecciones de 2019.

Cabe recordar que, en diciembre de 2017, el peronismo quedó fracturado en el Senado luego de que Pichetto presentara a las autoridades de la Cámara alta la lista de senadores que integrarían el nuevo bloque del PJ, excluyendo de la bancada a los seguidores de Cristina y a la propia ex presidenta.