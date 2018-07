Piden que los anteojos de sol “truchos” sean fiscalizados por Anmat.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los fabricantes y distribuidores de productos de óptica reclaman que sean catalogados como productos de salud. En los veranos se venden cerca de dos millones.

La Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines (Cadioa) advirtió que en la actualidad el país no cuenta con controles previos a la comercialización de los anteojos de sol que comprueben si realmente poseen filtros para los rayos UV y que, incluirlos “depende de la buena voluntad del fabricante”.

Según DocSalud, Una iniciativa para que los lentes oscuros sean considerados como productos de salud y fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya está bajo consulta pública y podría esperarse una resolución para este 22 de julio.

Los anteojos de sol truchos se venden por alrededor de 100 pesos

Los anteojos de sol truchos se venden por alrededor de 100 pesos

“Usar anteojos de sol que tengan una protección de 400 contra los rayos UV es equivalente a llevar protector solar para la piel filtro 50”, indicó Norberto Fermani, presidente de la Cadioa.

“En la Argentina no existen controles previos a la comercialización de los anteojos de sol. Por tanto es imposible saber a priori si protegen contra los rayos UV, o si son simplemente vidrio pintado. Llevarlos, en esos casos, agrava la situación y los riesgos de contraer enfermedades de la visión, ya que lo que realmente daña al ojo no es la luz visible sino los efectos no visibles. Es entonces que con una lente oscura sin protección, se agranda la pupila y el ojo se expone aún más a los rayos UV”, alertó.

Según cálculos de la Cadioa, “se venden anualmente 5 millones de anteojos truchos, provenientes del contrabando, que se consiguen al por mayor a un precio promedio de 30 pesos y se comercializan en la calle a precios que rondan desde los 100 pesos a los 200 pesos”.

Sólo durante las vacaciones en la Costa Atlántica se comercializan en la playa cerca de 2 millones de lentes oscuras, “que vienen de países como China con etiquetas que dicen proteger con rayos UV y que pueden realizarse con una simple impresora”.

Desde Cadioa explicaron que la diferencia en los costos de producción de lentes que realmente protejan contra los rayos UV varían, aunque no inciden en el precio final del producto en mostrador. En concreto, si un vidrio pintado cuesta 3 centavos de dólar, uno con filtros UV ronda los 60 centavos.