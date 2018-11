Piden que se investigue la muerte de una joven de 19 años

Connect on Linked in

Karen Kapp tenía 19 años y en la madrugada del sábado ingresó sin vida al Centro de Salud Corrales de la capital entrerriana. La policía investiga el deceso como una autodeterminación, pero su familia tiene dudas sobre la verdadera causa de su muerte, ya que su pareja, un hombre de 38 años, la golpeaba y había sido denunciado por violencia de género.

La mamá de la joven recordó que el pasado sábado por la mañana “salía de la casa de mi mamá para ir al trabajo y en una esquina me para un auto y me dicen que mi hija estaba descompuesta en el centro de salud Corrales”.

Al llegar al centro asistencial, se encuentra “con un montón de patrulleros en la puerta” y cuando la hacen ingresar “me encuentro con mi hija muerta”.

“Lo primero que dije fue: la mató este hijo de p?; porque mi hija era muy golpeada por su novio. Yo había hecho la denuncia en Tribunales y hasta le tomaron fotos porque una vez la desfiguró”.

“El médico me dijo que, según la enfermera que la asistió, ella había llegado muerta. En las cámaras del Corrales está que ella lo llevó a él como a las 3.30 con sobredosis, lo inyectaron y después se levantó de la camilla y se fueron. En el trayecto, frente a la Iglesia San José Obrero, él la golpea; y a las 4.30 me avisan que mi hija estaba muerta”, relató la mujer.

En tal sentido, indicó que todavía no están los resultados de la autopsia. “Hoy me llamó el fiscal y me entregó un cuaderno donde ella anotaba todo. Quiero que se haga justicia porque mi hija no se mató, quiero saber realmente qué le pasó”.

Las investigaciones se llevan a cabo en el marco de un suicidio, “pero hay antecedentes de violencia de género, hay muchos golpes antes”, remarcó la madre de Karen.

La mujer indicó además que muchas veces fue a rescatar a su hija y la llevaba de nuevo a su casa, “pero él iba, la buscaba y la charlaba. Le prometía que nunca más la iba a golpear, que no le iba a hacer nada. Ella tenía 19 años y el primer amor de su vida fue él, confió plenamente, pero la golpeaba”.

“Con el tiempo me fue enterando que él era adicto a las drogas y yo no quería esa persona para mi hija; además de que siempre la golpeó”, puntualizó.

El día antes de morir, Karen le había prometido a su abuela que le iba a llevar una torta en la tarde del sábado por su cumpleaños, “pero no apareció nunca y me la encuentro muerta en el Corrales. Quiero que se investigue hasta las últimas consecuencias, nunca voy a bajar los brazos, no lo puedo creer”, expresó la mujer.

Por su parte, Johana, una prima de Karen recordó que el sujeto, de 38 años y de apellido Quinteros, “le había quebrado los dedos de la mano, las costillas y ella siempre nos decía que se había caído. Para que los vecinos no escucharan que era torturada, él subía la música. Los familiares de él sabían, pero nunca hicieron nada, tampoco por él que es un adicto”.

“Todos los que conocían a Karen saben que ella nunca pudo haberse quitado la vida”, indicó la familiar.

Finalmente, y sobre el paradero de quien fuera pareja de la joven, señaló que “no hay señales, dicen que anda por Santa Fe y Rosario. La casa donde vivían la tiraron abajo. Queremos justicia, porque Karen no se quitó la vida”.

Elonce.com