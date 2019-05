Plantas que mejoran la salud y la longevidad

Print This Post

“Algunos poderes que tienen las hierbas son que ayudarán a reforzar la salud para vivir más y mejor”, dijo Rubén Mühlberger, médico especialista en medicina regenerativa. Acá, una lista de diez hierbas que ayudarán a tener buena salud, estética y longevidad.

Las hierbas naturales se han convertido, a lo largo del tiempo, en las medicinas ancestrales. Desde hace siglos pasados una infusión de hierbas son la base de la buena salud y la estética, también el secreto de una longevidad saludable. Es importante conocer y aprender sobre las propiedades y provechos de algunas plantas para aplicarlos en la vida diaria. Esto ayudará a curar, prevenir enfermedades y llegar más sanos a la tercera edad.

“Fortalecer el sistema inmune, restaurar el metabolismo, estimular nuestras hormonas, remineralizar y desintoxicar el organismo, equilibrar los niveles de estrés: algunos de los poderes que tienen las hierbas que nos ayudarán a reforzar nuestra salud para que logremos vivir más y mejor”, aseguró Rubén Mühlberger, médico especialista en Anti-Aging y medicina regenerativa.

El especialista recomendó no comprar infusiones envasadas sino buscar sus raíces, tallos, hojas, semillas, o flores en una buena herboristería: “Para el preparado, sólo necesitará un colador de té, hervir agua y dejar reposar el tiempo que se indique en cada caso y el momento señalado para beber. No aconsejo endulzar las infusiones. Sin embargo, si se lo prefiere dulce, es recomendable hacerlo con estevia, el único endulzante natural que no engorda ni enferma”.

Estas son 10 plantas que ayudarán a tener una vida más placentera y sana:

Guaraná

–Efecto: estimulante natural.

–Acción: poderosa energizante y adaptógena, evita el decaimiento y la debilidad. Aporta fuerzas para enfrentar el día y potencia la libido.

–Preparado: moler una cucharada de semillas de guaraná y llevar al infusor. Dejar reposar por 5 minutos. Se recomienda hacer una toma diaria por las mañanas.

Ginkgo Biloba

–Efecto: longevidad. Yo la he apodado: “Ortomolecular 120 años”.

–Acción: elixir de belleza, salud y bienestar. Estimulante, formadora de sinapsis neuronales, antioxidante, protectora de los neurotransmisores, inmuno-moduladora, reguladora hormonal.

-Preparado: 2 hojas de este árbol de la longevidad son suficientes para preparar una tasa de té. Se recomienda beber 2 infusiones al día.

Ginseng

-Efecto: protege el sistema inmune, aumenta el rendimiento físico, mental y trabaja contra el envejecimiento.

-Acción: Su principal componente activo, ginsenósidos, se ha demostrado que tiene propiedades anti-inflamatorias y anti-cáncer. Los estudios clínicos comprobaron que puede mejorar las funciones inmunológicas y psicológicas, así como las condiciones relacionadas con la diabetes.

-Preparado: Cortar rodajas de la raíz de ginseng, agregarle agua hervida y dejar reposar 5 minutos. En el caso de que se lo prefiera frío, llevar al refrigerador. Tomar 2 infusiones al día.

Cola de caballo (Equisetum)

-Efecto: remineralizante y anti-centímetros.

-Acción: modelado biológico de la figura a través de la eliminación de líquidos. Una de las especies más diuréticas. Excelente depurativo. Es, además, anti edematosa y quemadora de grasas.

-Preparado: poner a hervir las hojas secas de la planta durante 5 minutos, dejar que repose durante otros 5 y tomarla tres veces al día durante 15 días para tratar la retención de líquidos, bajar de peso y mejorar los procesos digestivos.

Garcinia

-Efecto: anti-kilos.

-Acción: posee un efecto de saciedad que inhabilita el apetito. Ideal para perder peso, ayuda a reducir la conversión de los hidratos de carbono en grasa. Inhibe la producción de las enzimas que intervienen en la transformación de azúcares en grasas. Estimulante intestinal, diurética-remineralizante, quemadora de grasas, anti-oxidante y adaptógena. Tiene poder rejuvenecedor y reduce el colesterol y los triglicéridos.

-Preparado: colocar una cucharadita de frutos secos en un infusor y dejar reposar 10 minutos. Beber una infusión dos horas antes de cada comida.

Centella Asiática

-Efecto: para una piel bella y tonificada; combate la celulitis y varices.

-Acción: gran activador sanguíneo que combate el nerviosismo, el estrés y los ataques de ansiedad; también la aparición de celulitis; incrementa y mejora el funcionamiento del sistema linfático y ayuda a la expulsión de las grasas contenidas en el cuerpo humano.

-Preparado: colocar 30 gramos de centella asiática en un litro de agua caliente. Dejar reposar 10 minutos. Se pueden beber durante el día fría o caliente.

Bayas de goyi

-Efecto: anti-aging.

-Acción: se utilizan desde hace 6000 años en China y Tíbet para ayudar al hígado, la vista, y promover la longevidad. Mejoran la respuesta inmune y son muy populares para perder peso.

-Preparado: remojar un puñado de bayas de goji en un litro de agua caliente. Dejar reposar 10 minutos. Se pueden beber durante el día fría o caliente.

Orégano

-Afecto: regulador digestivo.

-Acción: estimula la función biliar, ideal para digestiones lentas. Posee propiedades sedantes, activa la circulación, es antiinflamatorio y expectorante.

-Preparado: poner a hervir 2 cucharadas de hojas de orégano seco en un litro de agua, dejar reposar 3 minutos, colar y servir.

Centaurea menor

-Efecto: restaurador metabólico.

-Acción: vasodilatadora periférica-antihipertensiva, anti-inflamatoria, diurética-hipoglucemiante, antibacteriana, aumenta la resistencia capilar, estimula las secreciones digestivas-pancreáticas. También es una planta sagrada antidepresiva.

-Modo de uso: colocar 2 cucharaditas de hojas secas en 1 taza, 1 hora antes de cada comida.

Manzanilla o camomilla

-Efecto: anti-estrés, relajante.

-Acción: sedante y ansiolítica natural.

-Modo de uso: poner una cuchara de flores de manzanilla seca en el infusor. Tomar entre 1 taza al día luego de la cena.

Infobae