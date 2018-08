Pole dance para estar en forma

Connect on Linked in

Decir que el pole dance gana cada vez más seguidoras es quedarse muy cortos. La verdad es que es la última tendencia en hacer ejercicios, en cuanto a las mujeres se trata.

Engloba muchos ejercicios en uno y además no se vuelve tedioso, ya que con el paso del tiempo experimentas nuevos movimientos.

Cada vez son más las academias que existen y que tienen como único objetivo enseñar esta disciplina que está tan en auge que se organiza y crece en federaciones en diferentes países.

Todo ello en busca de que se reconozca como un deporte que pueda competir en el mundo olímpico. Aunque ese es un largo camino a recorrer para el pole dance y apenas dan sus primeros pasos.

Lo que comenzó como un baile erótico en los bares nocturnos fue rompiendo tabúes y ahora se convierte en una modalidad de ejercicios que todo el mundo realiza. Aunque son muchas más las mujeres que lo practican, ya hay algunos hombres que se han decantado por este estilo, aunque son muy pocos.

Por supuesto que en las mujeres es mucho más popular por el tipo de movimientos que se realiza y que envuelve la sensualidad en cada una de las rutinas que puede realizar.

A las chicas les gusta sentirse sexys y cuando van realizando los giros y las acrobacias les permite soltar todo lo que tienen por dentro. Cumplir ciertas fantasías que tienen en mente. Es por ello que ha tenido mayor practicante a las personas del sexo femenino que del masculino.

El pole dance es un baile en el que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Ya que salvo el tubo en el que te vas a sujetar no utilizas ningún otro elemento. Aunque no lo creas tiene muchos niveles de dificultad.

Mucho de los tabúes que habían con el pole dance han quedado atrás.

No te tienes que preocupar por lo que tengan que decir los demás (¿acaso importa?). La creencia de que porque practicas esta disciplina te vas a convertir en una bailarina desnudista ha quedado muy en el olvido.

Es por eso que muchas mujeres, de diferentes edades, se inscriben en las academias dispuestas a aprender algo nuevo y por supuesto ponerse en forma, que al final es lo que todas queremos cuando vamos a un gimnasio.

Para poder practicar pole dance no necesitas un mayor equipamiento y eso es una buena noticia. Si quieres hacerlo en casa por supuesto que debes instalar el tubo. Pero si vas a una academia con unos shorts y una franela/polera será suficiente, incluso puedes hacerlo descalza para que tengas un mejor agarre. Solo vas a gastar es en la mensualidad, ya que no necesitas mayores herramientas adicionales.

¿Es posible ponerse en forma con el Pole Dance?

Es posible que creas que muchas personas solo practican el pole dance por simple diversión. Sin embargo, necesitas mucha fortaleza física para realizar las acrobacias que hacen las expertas o las que ya tienen cierto tiempo dentro de la disciplina.

El pole dance combina movimientos de la danza y la gimnasia. En el que puedes hacer acrobacias, bailes, giros e inversiones corporales por lo que todo tu cuerpo se usa para cumplir con la rutina que quieras hacer.

Colgarte del tubo, sosteniéndote solo con las piernas, sin caerte y con las manos al aire libre no es algo tan fácil. Si te lo estás imaginado te das cuenta que no es tan sencillo como muchas personas suelen creer.

En una sesión de pole dance es posible quemar más de 500 calorías. Todo dependerá de la intensidad con la que realices cada uno de los movimientos. Así que es posible bajar de peso si practicas esta disciplina de forma regular. Además ayuda a tonificar todo tu cuerpo, no solo las piernas, también los brazos.

Es importante que sepas y entiendas cuales son los tipos de ejercicio cardiovascular que te ayudan a bajar de peso mucho más rápido.

Si crees que la zona de abdomen no se trabaja no hay nada más errado, porque debes flexionar todo tu cuerpo, cuando debes bajar el torso y luego subir para tomar el tubo con las manos, así que no hay una zona que no se trabaje.

Con el pole dance también se trabajan los bíceps y tríceps porque debes sostenerte con las manos y utilizas los brazos como punto de presión para hacer las inversiones y demás movimientos.

Los oblicuos, que es una zona muy complicada de ejercitar también se ve exigida.

Otra de las zonas que también se tonifican son los glúteos que ya en otros posts hemos comentados que no es muy fácil. Se necesitan de unos ejercicios muy específicos, pero en el pole dance también es posible que se fortalezcan y sean mucho más firmes. Tal como a las mujeres les gusta lucir.

La espalda también se trabaja con el pole dance y de hecho es la principal forma en la que puedes conseguir el equilibrio que tanto quieres y para poder hacer muchas de las acrobacias que tienes que realizar.

Es todo un entrenamiento funcional, ya que es capaz con sus movimientos de hacerte trabajar todo tu cuerpo. Cada día puedes hacer rutinas diferentes, no es tedioso y además tienes la posibilidad de compartir con otras mujeres y crear nuevas amistades, que nunca están de más.

Por supuesto como ejercicio hay muchos niveles de dificultad.

Si apenas vas a comenzar y no tienes mucha idea, hay rutinas para los principiantes y a medidas que vas avanzando va aumentando la exigencia. Pero siempre vas a utilizar todo tu cuerpo, por lo que si tienes la idea es de solo ejercitarte, también lo vas a hacer.

Lo mejor es que prácticamente no te vas a dar cuenta porque vas a estar disfrutando mucho todo lo que estás haciendo.

Con el paso de tiempo vas a tener una mayor fuerza, elasticidad, flexibilidad y resistencia.

Por supuesto que al haber ganado todas estas cualidades será posible que hagas los movimientos con una mayor habilidad y serán muchos más armonioso. También vas a ganar en resistencia, por lo que vas a hacer rutinas muchos más largas.

Quemarás muchas más calorías y tendrás el cuerpo tal como te lo imaginas, completamente tonificado.

Beneficios de practicar el pole dance

El pole dance no solo te pone en forma sino que tiene un montón de beneficios más para la salud.

No solo bajas de peso, sino que ganarás en muchos aspectos. Incluso te vas a sentir mucho más sexy y con el autoestima mucho más alto. Todo ello gracias a los movimientos que realizas en cada una de las sesiones.

Pero ya no vamos a dar más rodeos. Estos son los beneficios del pole dance que verás en tu cuerpo y tu salud:

Mayor flexibilidad

Tonificas tu cuerpo

Bajas de peso

Mejor equilibrio

Estarás de mejor humor

Corrige la postura

Liberarás el estrés

Fortalece los abductores

Moldea la figura

Estimula la imaginación

Mejorará la circulación de la sangre

Tu corazón estará más sano ya que recibirá una sangre más pura

Evitarás la aparición de las varices al tener una mejor circulación en las piernas

Eliminarás toxinas a través del sudor y la exigencia física

Aumenta la capacidad pulmonar

Tendrás mayor seguridad

Autoestima más alta

Estarás más concentrada

Recomendaciones para el pole dance

Si eres una persona que apenas inicia en el mundo del pole dance es mejor que busques academias reconocidas.

Aunque no lo creas esta es una disciplina en la que las lesiones también están presentes. Por lo que debes ir con instructores que estén certificadas y sean especialistas.

Si te preguntas cómo te puedes lesionar, pues en el pole dance es muy fácil:

Las caídas cuando estás colgada del tubo son posibles, sobre todo cuando estás comenzando.

Las torceduras en la muñeca o en los tobillos se pueden dar, por lo que tienes que tener mucho cuidado.

Si vas con las personas idóneas estarás menos propensa a que ocurra.

Además en los gimnasios debe haber protección sobre todo en el suelo para cuando las personas están iniciando. Cuando están más especializadas es normal hacerlo sobre el piso, pero es cuando tienes un mayor dominio de las técnicas.

Debes saber que cuando estás comenzando vas a sufrir algunos moretones en las piernas y brazos, por los golpes que te vas a dar con el tubo o la superficie.

Es parte de los inicios.

Ya con el paso del tiempo, cuando domines mucho más los movimientos a realizar no te tendrás que preocupar por ningún tipo de marcas y vas a lucir muy esbelta.

Este es solo un aviso para que no digas que no te contamos las partes no agradables del pole dance. Pero como cualquier disciplina tiene sus riesgos, ninguna está exenta de que vayas a sufrir daños.

Fuente: FullMusculo