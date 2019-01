PolÃ©mica por las carrozas en GualeguaychÃº: No sancionarÃ¡n a la comparsa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los delegados del club Central Entrerriano presentaron formalmente la impugnación de la carroza 4, la cual cierra el desfile de la comparsa dorada y negra, en la reunión de la Comisión del Carnaval que se realizó en la noche del lunes.

El pedido expreso fue la sanción de la comparsa del club Tiro Federal en base al articulado del reglamento del Carnaval que establece el mínimo puntaje para el ítem carrozas durante las noches que persista la infracción (en este caso la presunta reiteración de la estructura en términos similares a la anterior edición).

¿Qué dice el reglamento específicamente? En el inciso d del artículo 11 del reglamento válido para la edición 2019 del Carnaval se establece: ” En el caso que una carroza reutilice elementos o estructuras de una edición anterior y fueran reconocibles en su forma original, (incumpliendo las especificaciones estipuladas por este reglamento) a dicha carroza se le otorgara el puntaje mínimo del ítem (1,5 puntos) por noche de infracción”.

Finalmente el pedido fue desestimado por la Comisión del Carnaval. Central Entrerriano no contó con el aval del Club Sirio Libanés en el planteo, y no logró eco en el resto de los clubes que integran la comisión no dieron lugar a la solicitud de Marí Marí.

Todo queda como hasta el momento. Ara Yeví no será sancionada y competirá en el ítem carroza junto a Kamarr y Marí Marí.

Reporte 2820