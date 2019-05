Print This Post

El seminario Política internacional, una mirada desde Argentina, organizado por el Instituto Patria y Casa Patria de Paraná, se llevará a cabo los días 17 y 18 de mayo, y abordará la situación exterior y su incidencia en el país, con el objetivo de pensar una agenda para un futuro cercano.

El objetivo del seminario será analizar los problemas del sistema internacional y de la política exterior argentina, considerar el impacto de la restricción externa en el actual contexto de globalización financiera y evaluar las condiciones para impulsar un proyecto nacional y regional de desarrollo con soberanía y equidad.

El desarrollo del temario estará a cargo de la ex presidenta del Banco Central, la economista Mercedes Marcó del Pont; el ex diputado nacional Carlos Raimundi; el ex vicegobernador de Entre Ríos y miembro de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Hernán Darío Orduna.

Para obtener mayor información o inscribirse en el seminario se puede acceder a la página web del Instituto (www.institutopatria.com.ar) o dirigirse personalmente a Casa Patria, en Monte Caseros 449 de Paraná desde el lunes al jueves próximo de 9 a 12, y de 17 a 20.