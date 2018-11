Por ahora, no podrán hacerse barrios privados en Paraná

Print This Post

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, vetó por decreto la ordenanza que rehabilitaba la construcción de barrios privados, cerrados y clubes de campo en la capital provincial. Esta medida, impulsada por la edila María Marta Zuiani (Cambiemos), había sido sancionada por el cuerpo legislativo en la sesión del 13 de octubre.

Varisco fundamentó su decisión argumentando que “estos nuevos emprendimientos urbanos no hacen más que crear desigualdad social”. Y afirmó que “esta gestión ha tomado como bandera la inclusión social, donde todos los ciudadanos de la ciudad tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social y, así, puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado. Lo cual, con la creación de barrios privados, se vería cercenado”.

No son una solución al problema

“Entre los efectos sociales más negativos”, subrayó el intendente respecto al tema, “se encuentra la segregación social que estos emprendimientos generan, al constituir enclaves exclusivos que se aíslan de la ciudad y transforman barreras físicas en barreras sociales”.

Añadió, además, que “las puertas, barreras y dispositivos de seguridad refuerzan la segregación social urbana y establecen claramente la división entre los de adentro y los de afuera”. Los barrios cerrados, consideró, “buscan dar respuesta a un problema social muy grave como es la inseguridad y la violencia urbana”. Pero aseveró que “constituyen una solución que solo unos pocos privilegiados pueden conseguir, no actuando sobre la causa del problema, sino sobre sus efectos”.

El intendente manifestó que estos conjuntos urbanos “destinados a alojar a las clases media y media alta, son un reflejo fiel de la sociedad actual donde prima el individualismo por sobre la solidaridad y el bien común”, estableciéndose “una relación desigual al privatizarse el espacio público en beneficio de unos pocos”.

Finalmente sostuvo que “la brecha entre ricos y pobres, los que tienen o no tienen, los que tienen o no tienen, los que viven seguros en la ciudad y los que no, se hace cada vez más amplia y difícil de cerrar”.

Fuente: Elentrerrios desde Elonce.