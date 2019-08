Por la vulnerabilidad en el escrutinio piden apartar a la empresa encargada

Print This Post

El Frente de Todos pide que no intervenga Smart Matic, la firma que hará el escrutinio provisorio de las Paso. Hizo una presentación ante la justicia electoral a través de sus apoderados.

El equipo de apoderados del Frente de Todos, Todas y Todes presentó un recurso de amparo en la justicia electoral para que deje sin efecto “la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios” a cargo de la empresa anglo-venezolana SmartMatic en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del domingo 11.

Asimismo, pidió la designación de interventores judiciales “para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías” posteriores.

Las medidas cautelares se solicitaron a la jueza con competencia electoral María Servini, en un escrito firmado por los apoderados del Frente de Todes Jorge Landau, Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz. La presentación se realizó luego de una reunión con representantes de la Cámara Nacional Electoral.

Dudas

Antes de hacer la denuncia, Landau insistió sobre la desconfianza que genera la empresa: “Vemos que es vulnerable el sistema, es hackeable”, explicó en diálogo con Radio con Vos y aseguró: “Nosotros no tenemos dudas respecto de los resultados finales, nuestro temor es la noche del domingo de la elección, dónde se puede instalar un candidato como ganador generando un escenario que después no se condiga con la realidad”.

“Todas estas cosas te llevan a un estado de incertidumbre que si no la podemos resolver nosotros, vamos a recurrir a la Justicia”, añadió.

A los dichos del apoderado del PJ se sumó este martes el diputado nacional Felipe Solá, quien puso el foco en Smartmatic y en Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.

“Creemos que pueden manipular la información, no están dadas las garantías para nada. El recuento provisorio puede ser falsificado, Smarmatic es una empresa muy oscura”, sostuvo el dirigente y agregó: “Adrián Pérez fue absolutamente opaco, o ignorante, ante nuestros pedidos, no respondió ninguna pregunta. No están dadas las condiciones de transparencia en el recuento provisorio”.

Los cuestionamientos sobre Smartmatic se intensificaron en los últimos meses, cuando comenzaron a realizarse las primeras pruebas del escrutinio provisorio. Como informó Tiempo a fines de junio, hubo graves fallas en el sistema a lo que se sumó luego la negativa del gobierno y de la empresa a aportar el software que se utilizará en estas elecciones.

Esas denuncias llegaron la semana pasada a la Cámara Electoral, que advirtió que se deberá garantizar a las agrupaciones políticas una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno.

Fuente: Tiempo Argentino