Prepagas empezaron a notificar sobre nuevas subas en las cuotas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar cartas en las que notifican a sus afiliados sobre otros incrementos que pretenden aplicar. Serían el sexto y el séptimo ajuste del 2019.

Mientras distribuyen las facturas de septiembre, que traerán un aumento ya anunciado del seis por ciento, las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar cartas en las que notifican a sus afiliados sobre otros incrementos que pretenden aplicar sobre las cuotas en los meses siguientes.

Aún no se publicó en el Boletín Oficial la resolución oficial que avale nuevas subas, pero las empresas del sector dan por descontado que eso sucedería en cuestión de horas. Y que el Gobierno, informalmente, ya dio su aval para que ajusten los planes un 4 por ciento en octubre y otro cuatro por ciento en noviembre.

“El organismo de contralor ha dispuesto un aumento del cuatro por ciento a partir del próximo 1° de octubre y del cuatro por ciento a partir del próximo 1° de noviembre”, detalla, por ejemplo, un correo que electrónico que recibieron en las últimas horas afiliados de la prepaga Galeno, con fecha de este miércoles. El texto justifica esa modificación en el “impacto de los mayores costos ya incurridos hasta la fecha”, según publica el diario Clarín.

“El Gobierno ya dio el OK. Es un aumento que había sido acordado antes de las elecciones, para compensar el aumento de costos correspondiente a la paritaria del sector”, aseguraron a Clarín en otra de las mayores prepagas del país.

“El secretario de Salud lo confirmó. Se oficializaría antes del fin de semana”, coincidió este miércoles un empresario que participó de la negociación y también pidió mantener en reserva su identidad. En la Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto, se limitaron a decir que “por ahora no hay nada autorizado”, pero no se animaron a asegurar que las cuotas no tendrán cambios.

Este año las prepagas recibieron permiso para aumentar los planes cinco por ciento en febrero, 7,5 por ciento en marzo, 5,5 por ciento en julio, 6 por ciento en agosto y otro 6 por ciento el mes que viene. El año pasado, además, había terminado con alzas del 8 por ciento en octubre y del 8,5 por ciento en noviembre.

Teniendo todo eso en cuenta, los dos nuevos aumentos que empezaron a notificar las empresas serían el sexto y el séptimo del 2019. Si al final se concretan, en noviembre, las cuotas acumularán un avance del 44,7 por ciento en lo que va del año, y del 57 por ciento respecto de lo que valían 12 meses atrás.

Así, por ejemplo, un plan médico básico habrá pasado, para un joven treintañero, de 3.268 pesos en noviembre de 2018 a 4.744 pesos el mes que viene, y a 5.131 pesos en noviembre próximo.