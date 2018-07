Presentaron nuevas unidades del servicio público de pasajeros

Print This Post

El intendente Sergio Varisco presentó nuevas unidades de micros que se suman al servicio urbano de pasajeros. Son 35 colectivos de los 106 que se irán incorporando al sistema, de acuerdo a lo que establece el contrato licitatorio que fuera adjudicado este año.

El jefe comunal destacó este nuevo aporte del municipio para mejorar el transporte en la capital entrerriana que además de más frecuencias, suma más recorridos, llegando a barrios que antes no accedían a este servicio público: “Se trata de una renovación que alcanza al 35 por ciento de la flota, lo que es el resultado de lo que fue la licitación de la concesión, lo que nos pone muy contentos por esta presentación”.

Cuentan con tecnología especial, adaptadas para personas especiales, con rampas, “porque en el pliego licitatorio exigimos que el 20 por ciento de las unidades de a cada una de las empresas tengan este beneficio y esto se ha cumplido, además del espacio para la silla de ruedas en el interior. Además implica una inversión -que al dolar actualizado- se eleva a 156 millones de pesos. Desde 1983 -que se tienen estadísticas- que no se hace una renovación de esta magnitud, a veces se ha hecho un recambio de 10 o 15 micros, pero una adquisición que alcance el 35 por ciento de la flota nunca se había hecho. Las 35 ya están funcionando, no podemos exhibirlas a todas, porque en están ya brindando el servicio a los vecinos”.

Consultado sobre la evaluación que está haciendo de los cambios del nuevo sistema y los recorridos en la ciudad, Varisco enfatizó que “es un salto cualitativo importante porque hacemos 200.000 km de recorrido más por mes fruto de la nueva licitación y llegando a barrios que antes no se daba servicio, como por ejemplo toda la zona del Seminario porque antes no se pasaba de la zona de Circunvalación y ahora está llegando. Y en los casos de cambios de recorridos estamos escuchando los reclamos, los que provienen de las vecinales. Allí realizó un anuncio: “El lunes vamos a estar innovando en un recorrido, como es el caso del barrio Anacleto Medina Sur. El cambio implica -que además de la línea que ya está bajando- que también baje la vieja Línea 7 y así no van a tener que hacer la combinación, con dos líneas que bajen. Así que vamos atendiendo los reclamos que se nos presentan, somos abiertos, pasa que con estos cambios, es mucho más directo el recorrido, se baja la frecuencia que era uno de los reclamos más importantes de la gente y por otro lado llegamos a muchos más barrios”.

Varisco enfatizó que para la ciudad todo esta renovación implica “mayor seguridad, celeridad y comodidad y provoca el cambio de recorrido, llegando a muchos barrios más. Cada unidad tiene 34 asientos, más el espacio que se deja para sillas de ruedas. A esto se suma la nueva aplicación que se puede bajar en los celulares para conocer el tiempo de espera del colectivo, saber cuál es el recorrido, lo que permite a los usuarios estar bien informados, porque todo el nuevo sistema es un cambio importante como hace dos años fue la modificación del cambio de sentido de calles”.

Las nuevas unidades

El titular de la empresa, Marcelo Lischet especificó que “ya hay 20 unidades funcionando en este momento de la totalidad de 35 que llegaron a la capital entrerriana ayer”. Como datos técnicos de los micros, detalló que “cuentan con tecnología Euro 5, tienen suspensión neumática, con lo cual el usuario va a sentir un andar amigable, cuentan con rampas para discapacitados, cumpliendo el requisito licitatorio del 20 por ciento del total de la flota”.

La presentación de parte de las nuevas unidades se realizó frente a la Municipalidad de Paraná, y hubo presencia de funcionarios del gabinete municipal, como los secretarios de Transporte, Ricardo Franck; de Desarrollo Social, Candela Carminio; el Fiscal de Estado, Francisco Avero y el subsecretario de Salud, Javier Fernández, entre otros.