Preservar la vida silvestre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El 3 de marzo fue proclamado por la ONU, como Día Mundial de la Naturaleza, con el fin de dar a conocer la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de concientizar acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad, registró AIM. La campaña de este 2019, “Vida subacuática: para las personas y el planeta”.

La Tierra se diferencia del resto de planetas por su extraordinaria diversidad de seres vivos. Esta biodiversidad es la que hace posible que podamos satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades cotidianas y que podamos sobrevivir.

Pero el hombre está provocando que el equilibrio que existe entre las especies se vea gravemente amenazado. Por eso debemos reflexionar en este día y durante el resto del año, en cambiar nuestros hábitos diarios, cuidando nuestros recursos naturales, de esta manera estaremos reduciendo nuestro impacto ambiental y protegiendo la vida del resto de especies.

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por estas razones, se invita a los Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y todas las personas a observar y a participar en este día de celebración mundial de la naturaleza. Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de vida silvestre.

Tema 2019 Vida subacuática: para las personas y el planeta

La campaña de este 2019, “Vida subacuática: para las personas y el planeta”, se alinea estrechamente con el objetivo 14 de Desarrollo Sostenible (“conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible”) con una atención especial en la conservación y el uso sostenible de la vida silvestre marina.

El océano contiene casi 200.000 especies identificadas, pero en realidad existen millones de especies. Más de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para su sustento. La fauna marina ha sido el medio de vida para la civilización y el desarrollo durante milenios, nos ha suministrado alimentos y materiales para la artesanía y la construcción, además de enriquecer nuestras vidas desde un punto de vista cultural, espiritual y de ocio.

La capacidad de la vida marina para seguir proporcionando a la humanidad todo esto se complica cada vez más, ya que nuestros océanos y las especies que viven en ellos se están viendo amenazados por diversos peligros. Entre otros, la sobreexplotación, especialmente, la pesca no sostenible y otras prácticas de extracción de especies marinas, pero también otras grandes amenazas como los efectos del cambio climático, la contaminación marina y la destrucción del hábitat. Esto tiene un fuerte impacto no solo bajo el mar, sino en las vidas y el sustento de quienes dependen de los servicios de los ecosistemas marinos, en particular de mujeres y hombres en las comunidades costeras.

Participa

Descubre más cosas sobre las especies marinas, sus características y hábitats, las amenazas a las que se enfrentan y averigua cómo puedes contribuir a su conservación.

Comparte lo que aprendas, especialmente con niños y jóvenes. Ellos serán los futuros líderes en la conservación de la vida silvestre y merecen un futuro en el que la humanidad comparta el planeta y viva en armonía con las especies salvajes. Aquí tienes a tu disposición posters y otros materiales de divulgación en diversos idiomas para ayudarte a difundir esta campaña.

Utiliza las redes sociales para difundir el mensaje usando las etiquetas #DíaDeLaVidaSilvestre, #LaVidaSubacuática y #EspeciesMarinas.

Cuáles son los animales que pueden desaparecer en 2019

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su nombre en inglés) es el organismo que se encarga, entre otras tareas, de elaborar un informe anual donde evalúan y clasifican el estado de las especies animales. Cuentan con una lista roja en la que suelen clasificar a las especies en las siguientes categorías: datos insuficientes, de menor preocupación, casi amenazada, vulnerable, en peligro de extinción, en peligro crítico, extinta en su hábitat natural y extinta.

“Las especies invasoras, los cambios en los patrones de incendios, los ciclones y el conflicto entre la vida humana y silvestre son solo algunos de los muchos peligros a los que se enfrentan los ecosistemas de nuestro planeta”, señaló la directora general de la institución, Inger Andersen.

En esta lista se especificó cuáles son las especies que cambiaron de categoría durante este año y cuáles fueron declaradas como extintas. Aunque el número de las especies en peligro supera a las 26.500, estas son algunas de ellas:

Pipistrellus murrayi

Es el murciélago de la Isla de Navidad, un territorio de Australia localizado en el Océano Índico, hogar de este pequeño animalito que solía habitar bajo la corteza y en los huecos de árboles. Este murciélago solía ser muy común en la isla, pero en las últimas décadas su población comenzó a disminuir drásticamente. En 2006 fue declarado “en peligro crítico” y en agosto de 2009 se descubrió que sólo quedaba uno. Desde entonces no se vio ningún otro ejemplar en la isla motivo por el cual fue declarado como extinto en 2017.

Macho de rinoceronte blanco

En abril de este año, el último macho de rinoceronte blanco, de nombre Sudán, murió en la reserva keniana de Ol Pejeta. Hace 60 años había unos 2000 rinocerontes blancos mientras que en actualidad solo quedan dos hembras de esta subespecie.

Varano de Agua de Mitchell (Varanus mitchelli)

Es una especie de reptil australiano que suele alimentarse del venenoso Sapo de Caña, que fue introducido en la isla en 1935. Esta cadena alimentaria le costó la reducción de su población en hasta un 97 por ciento en algunas zonas del país.

Jirafas

A diferencia de otras esta sí es conocida por todos. Algunas subespecies de jirafas no sobrepasan los 400 miembros y la especie entró en mayor peligro de extinción que cualquier gorila.

Vaquita Marina

Aunque se cree que quedan menos de 30 ejemplares en todo el mundo, el avistaje de un grupo de seis de estos cetáceos en la costa de california durante agosto de este año revivió la esperanza.

La lista roja incluye al 40 por ciento de los anfibios, el 34 por ciento de las coníferas, el 33 por ciento de los corales que forman arrecifes, el 25 por ciento de los mamíferos y el 14 por ciento de las aves.

Respecto a la situación, Inger Andersen, directora general de la UICN, es concluyente: “Nuestras actividades como seres humanos están empujando tan rápidamente a las especies al borde de la extinción que a los conservacionistas se les hace imposible evaluar las disminuciones en tiempo real”.