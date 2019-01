Procesaron con prisión preventiva a la anarquista que puso una bomba en el Cementerio de Recoleta

Connect on Linked in

Anahí Salcedo estuvo internada en el hospital después de que el artefacto le explotó en la cara. La mujer intentó atacar el mausoleo del excomisario Ramón Falcón.

Tras someterse a una cirugía de reconstrucción facial, la militante anarquista que resultó gravemente herida al intentar colocar un explosivo casero en el Cementerio de la Recoleta fue procesada con prisión preventiva. Se trata de Anahí Salcedo, quien además fue embargada por un millón de pesos por el juez federal Julián Ercolini.

Salcedo era la única integrante de la agrupación anarquista del hecho del pasado 14 de noviembre de 2018, que no tenía resuelta su situación procesal debido a que estuvo internada en grave estado.

“Ayúdenme, me explotó, me explotó y no me dio tiempo a nada”, recordó el magistrado que gritó la mujer en el cementerio cuando se le detonó en las manos un explosivo. Acompañada por otro detenido, identificado como Hugo Rodríguez, los sospechosos querían atacar el mausoleo del excomisario Ramón Falcón.

Salcedo había entrado al cementerio en silla de ruedas y, tras la explosión, quedó con lastimaduras graves. Esa tarde fue trasladada de urgencia al hospital Fernández con el maxilar destrozado y tres dedos amputados.

En la causa ya tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña los demás integrantes del grupo, acusados por este hecho y por el intento, el mismo día, de detonar un explosivo en la casa del juez federal Claudio Bonadio.Se trata de Hugo Rodríguez, Gastón Cárdenas, Julieta Fernández, Clarisa Cárdenas, Juan Manuel Rodríguez, Ernesto Marinageli, Roberto Medina, Álvaro Godoy, Marcelo Medina y Marco Viola.

“Formaron parte de una organización, la cual dispusiera de distintos objetos, entre ellos material explosivo y elementos para su fabricación e instrumentación, con el fin de utilizarlos para la comisión de delitos contra la seguridad común; ello con el objeto de infundir temor público como modo de imponer sus ideas y utilizarlos para la comisión de delitos contra la seguridad común”, concluyó el juez en la resolución.

Tn.-