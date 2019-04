Productores alertan que con estas altas tasas de intereses se hace insostenible seguir produciendo

Print This Post

En la reunión del Consejo de Delegados del Tercer Distrito de Federación Agraria Argentina (FAA) los productores manifestaron que la preocupación mayor del sector “es cómo se encarará la campaña que viene con créditos que tienen tasas inviables y este rumbo que, la verdad, está haciendo muchísimo daño”, indicó a AIM el vicepresidente nacional de la organización, Elvio Guia. Además, se planteó la preocupación ante el amparo que restringe el uso de fitosanitarios.

En el encuentro que se realizó este viernes en Villaguay, “se dialogó sobre la situación del país, en general, y del sector en particular y sobre todo lo que se planteó al presidente (Mauricio Macri) en la reunión que hubo en su paso por Entre Ríos”, explicó a esta Agencia Guía. Al respecto, precisó que los principales problemas que advierten son tres: las altas tasas en los créditos para financiar la cosecha, las restricciones a la aplicación de fitosanitarios y los caminos rurales.

En ese sentido, explicó que se seguirá trabajando “insistentemente en el tema de financiamiento, ya que no se puede seguir produciendo (sobre todo, el productor chico que tiene la producción como forma de vida) con estas tasas de intereses, a lo que hay que sumarle el problema del sistema cooperativo, que financia la mayor parte de la producción en la provincia (casi el 70 por ciento)”.

“Hay una preocupación muy fuerte de cómo seguir adelante. Más allá de que estamos transitando una buena campaña (tanto de soja como de maíz, luego de la de trigo), después de tres campañas, de las que dos fueron malas, el productor está en problemas”, dijo el dirigente nacional de FAA, quien subrayó que los principales perjudicados son quienes tienen la actividad como forma de vida.

Al respecto, indicó que saben que el presidente prometió que en algún momento se iba a descomprimir la situación, pero aseguró que “hoy es insostenible e inviable seguir produciendo con estas tasas de intereses y con este costo financiero”.

Para el referente “se tiene que volver al circulo virtuoso de generar trabajo, pero para eso debe haber un financiamiento acorde, no solamente para capital de trabajo sino, también, para inversión y, sobre todo, incentivar a los productores para que sigan invirtiendo y no que se frenen”, ya que contó que hay un fuerte desaliento: “Alguien decía que es más rentable aguantar el arroz y poner la plata a generar intereses y no reinvertir en el campo y, lamentablemente, eso es una realidad concreta”.

Por otro lado, se habló sobre los fitosanitarios, ante la sentencia judicial que admite el amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas. “Hay una gran preocupación, ya que muchos productores están perdiendo la posibilidad de poder seguir produciendo”, remarcó Guía. En ese marco, el productor explicó: “Acá hablamos de economías regionales (citricultura, arándano, lechería y arroz, entre otras) que están en peligro”, ya que, por ejemplo, el arroz (por sus características de cultivo) implica aplicaciones aéreas y hoy con las prohibiciones que hay no se pueden realizar.

“Es importante que la gente entienda que acá no hablamos de perjudicar a nadie, sino que insistimos con las buenas prácticas y ese debe ser el eje de la discusión”, subrayó.

En la agenda de los delegados también se abordó la infraestructura, “donde se manifestó la preocupación por los caminos rurales que sigue latente en cada uno de los productores entrerrianos sin muchas respuestas”, contó.