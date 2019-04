Productores entrerrianos analizarán la situación del sector

Connect on Linked in

Este viernes se realizará en Villaguay la reunión del Consejo de Delegados del tercer distrito de Federación Agraria Argentina (FAA), para evaluar la situación del sector agropecuario, el estado de las acciones judiciales ante la medida que frena la aplicación de fitosanitarios cerca de escuelas, dialogar sobre cómo avanza la colonización de la colonia productiva en el paraje Guardamonte (ex campo de Yedro) y trazar un diagnóstico de la situación del país, informó a AIM el vicepresidente nacional, Elvio Guia.

En el encuentro, “se evaluará el estado de situación de la cosecha, que viene bien en rindes pero con dificultades en tema de caminos”, dijo el productor.

Además, “se analizará el nuevo amparo contra el Decreto del gobierno provincial por el tema de las aplicaciones y se verá cómo seguiremos adelante con esto, porque no es sólo un conflicto económico sino que, también, es social”, ya que explicó que “habrá miles de productores sin la posibilidad de producir”. Al respecto, comentó que no se habla “solamente de la agricultura tradicional sino que también sobre cómo impactará en la cosecha de nueces pecán, lechería, entre otras economías regionales”.

“Hay un malestar importante y tiene que quedar en claro que no es que se quiera ir en contra de la salud de la población sino que lo que se debe estimular son las buenas prácticas y sobre eso es preciso que se dialogue, porque haciendo las cosas bien se minimizan los riesgos”, remarcó el dirigente de FAA, quien agregó: “Muchas personas ven hoy su futuro en riesgo por este tema de las aplicaciones”.

Por otro lado, se hablará sobre los trabajos para instalar la colonia productiva en el paraje Guardamonte, del departamento Tala (ex campo de Yedro), “donde se avanzó bastante en el tema de la colonización”, contó.

Asimismo, se trabajará sobre el tema impositivo y se hará un balance de todo lo que ocurre en el país, ya que “no se puede desconocer que estamos inmersos en un gran problema económico, con una macroeconomía que ayuda, en algunos casos, en los commodities en el aumento de los precios pero hay enormes dificultades con las economías regionales y cómo afrontar la campaña nueva que viene, temas que se los planteamos al presidente (Mauricio Macri) en su visita a Entre Ríos”.

“Si bien hay una cosecha que será buena en cantidad, ese productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio no sabe cómo seguirá adelante porque no tiene un mercado financiero acorde a la situación que pasan”, precisó.

Ante ese escenario, “se definirá un plan de trabajo, para ver cómo seguimos ante las enormes dificultades que tiene la producción, más allá de que climatológicamente podemos tener una cosecha buena o muy buena, en algunos casos”.

No hubo respuesta favorable de Macri

En el encuentro con el presidente “se plantearon las inquietudes del sector y no hubo respuesta favorable, porque dijo que no hay posibilidades de bajar las tasas de intereses (porque es la manera de sostener el dólar) y tampoco de bajar las retenciones, ante el enorme gasto público”.

Según los dichos de Macri “llevará un tiempo más nivelar la economía y, recién ahí, se podría comenzar a ver la baja de intereses, es decir, las tasas no van a bajar y veremos cómo seguimos adelante con todas estas cuestiones”, dijo Guía.

“Insisto; habrá una buena campaña pero el productor que tiene la producción como forma de vida (que debe sostener a su familia, pagar a los empleados, comprar el combustible, fertilizantes, impuestos, etc) y no como unidad de negocio no tiene financiamiento porque más allá de las tasas, los bancos se retrajeron y no están prestando nada por lo que hay un problema a futuro”, alertó.