Productores protestarán frente a Tribunales

Este martes, desde las 9, productores de toda la provincia se concentrarán en el Palacio de Tribunales de Entre Ríos para expresar la decepción y disconformidad con la decisión del vocal de Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien estableció la nulidad de artículos del Decreto que reglamenta el uso de fitosanitarios en Entre Ríos. “Hablamos de alrededor de 300.00 hectáreas, lo que afecta a 4.000 productores e impacta en 25.000 familias”, afirmó a AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía.

Ante la restricción judicial de la aplicación de fitosanitarios, productores entrerrianos realizarán la segunda protesta en Tribunales. La movilización “surgió espontáneamente de los productores y nosotros acompañaremos a las bases por la preocupación que hay ante el fallo que lleva más de un año y tiene cosas ilógicas, ya que por un lado dice que hay que comenzar con la agroecología y, por el otro, prohíben todo, es decir, ni siquiera se pueden aplicar productos orgánicos en los campos cercanos a escuelas”, indicó a esta Agencia Guía. Además, recordó que hay producciones como las citrícolas que precisan fungicidas para evitar las moscas y detener la proliferación del Huanglongbing (HLB).

“Estos es un problema social, ya que no hay ninguna alternativa. Directamente se tiene que dejar de producir porque no se puede aplicar absolutamente nada (ni siquiera agua bendita) y estos son los sinsentidos de este grupo que ganó muchos adeptos engañando a la gente”, remarcó el dirigente de FAA, quien subrayó que el fallo devino en un problema social “porque se afecta a pequeños y medianos productores (no productores de soja) lo que impactará en los pueblos del interior (juntas de gobierno y comunas), donde la mayoría de la gente vive pura y exclusivamente de los agrícola-ganadero”.

Profundización del desarraigo

Para Guía, hay una serie de políticas de Estado que pronuncian la migración del campo a la ciudad: “En contraposición a las políticas públicas que se implementan en el mundo (como en Francia o China), donde promueven la instalación de pequeños y medianos productores, en Entre Ríos este tipo de medidas y la falta de infraestructura pronuncian el desarraigo del campo y favorecen a la concentración de la tierra en las manos de unos pocos”.

“Hablamos de pequeños y medianos productores que tienen la actividad como forma de vida y no como unidad de negocio, es decir, quienes están afincados en esos lugares y no tiene alternativa”, remarcó el dirigente nacional de FAA, quien consideró que “es complejo el tema y se va a pagar muy caro, sobre todo en Entre Ríos que tiene una desimanación de productores en el interior de la provincia muy grande”.