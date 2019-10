Productores resolvieron manifestarse para reclamar celeridad al STJ.

Connect on Linked in

Este jueves se, desde las 9:30, productores y empresarios vinculados a la actividad agropecuaria realizarán una manifestación al costado de la Ruta 12 (acceso a Colonia Merou), confirmó a AIM la presidenta de la filial Crespo de Federación Agraria Argentina (FAA), Mariela Gallinger. La jornada de lucha será para pedir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que resuelva sobre la constitucionalidad del Decreto que regula el uso de fitosanitarios.

Luego de una consulta a las bases, productores -junto a la Mesa de Enlace de Entre Ríos- definieron en Crespo convocar a una manifestación a 32 kilómetros de la capital provincial. A días de las elecciones, la acción no será contra del gobierno entrerriano sino que es una actividad que busca interpelar a las autoridades del STJ, quienes deben resolver si desestima o deja firme el fallo judicial del juez Virgilio Galanti, quien decretó la nulidad “por inconstitucionalidad e ilegalidad” de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 de Gobernación, que regula el uso de fitosanitarios en Entre Ríos.

Al respecto, la dirigente de FAA indicó a esta Agencia que la concentración que se hará el jueves será la tercera acción que realiza el campo en 2019 para que se destrabe el conflicto que desde hace un año dejó 300.000 hectáreas improductivas, lo que afecta social y económicamente a los pequeños productores –que tienen la actividad como modo de vida- y a las economías de los pueblos del interior.

“La jornada de lucha la impulsaron los productores que han tenido la suerte de vivir al lado de una escuela rural (y conviven armónicamente con la comunidad educativa) pero hoy están afectados y tienen este terrible problema que les prohíbe realizar cualquier tipo de aplicaciones y le imposibilita seguir viviendo en el campo, porque no pueden trabajar ya que existe este fallo de un juez que no entiende acabadamente el problema”, apuntó la dirigente.

En ese sentido, precisó que hay mucha expectativa de la resolución del STJ: “Se está esperando que con urgencia se definan los jueces. No decimos qué es lo que deben resolver sino que le pedimos que nos den una respuesta, ya que no podemos seguir esperando, porque el campo tiene ciclos biológicos y no hay fiestas, elecciones, navidades ni pascuas, es decir, la parte biológica no la podemos controlar, es la naturaleza misma la que clama ya que los cultivos deben ser curados mediante los productos que el Senasa aprueba, recetados por un profesional, como es un ingeniero agrónomo y son aplicadas por las personas que están habilitadas”.