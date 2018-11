Productores se concentrarán en la ruta 14 para reclamar a Bordet medidas para la aplicación de fitosanitarios.

Print This Post

Las entidades del campo convocaron a los productores a reunirse el próximo viernes, a las 17, en la Ruta Nacional 14, para elaborar un documento para demandar al gobernador Gustavo Bordet medidas ante las restricciones de aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía. La medida de la justicia dejó dentro de la prohibición a 283.000 hectáreas productivas.

Gualeguaychú volverá a ser eje del reclamo del campo. La concentración “surgió ante el fuerte malestar que hay en los productores por el fallo de la justicia entrerriana que deja a casi 283.000 hectáreas dentro de la prohibición de utilización de fitosanitarios, donde muchos productores ya hicieron las inversiones”, contó a esta Agencia Guía.

La concentración fue convocada por FAA y Sociedad Rural. “Será de todos los afectados por la prohibición de aplicar fitosanitarios a 1.000 metros de escuelas rurales, porque la medida es descabellada, no tiene ningún sentido, ya que se realizaron muchos trabajos desde la Red de buenas prácticas”, dijo el referente nacional.

En ese sentido, precisó la arbitrariedad del fallo, ya que “se prohíbe siempre pensando en la soja y el gifosato pero no se tiene en cuenta que hay un montón de producciones que necesitan pulverizar una o dos veces (como puede ser un tambo o una ganadería de cría o extensiva) y esto preocupa a productores, más allá de que hay muchos que ya implantaron sus cultivos y se generarán grandes pérdidas por no poder hacer las aplicaciones de fitosanitarios, que no sabemos quién las pagará”.

“Hay muchos productores que viven y subsisten por esto, y nos preocupa qué hará un productor que siembra una alfalfa y le entra una oruga; o avena y entra un pulgón; o el que hace una reserva de maíz o sorgo y tampoco puede hacerlo porque no puede pulverizar, ahí tenemos un problema con las aplicaciones que traerá un problema social y eso es no conocer la diversidad de producciones y cosas que hay en la provincia”, apuntó.

Ente ese escenario, se pedirá al Gobierno entrerriano que regule la aplicación de fitosanitarios y realice controles efectivos, para evitar la prohibición de la aplicación, ya que “hay otras alternativas: se puede hacer, tranquilamente, un trabajo de pulverizaciones con un Protocolo bien hecho a contraturno, es decir, hay muchas opciones para minimizar más los riesgos”.

Precisamente, el campo apuesta a que el Gobierno intervenga fuertemente para evitar pérdidas millonarias que podrían llevar al quebranto a pequeños productores, ya que también “hay gente que tiene producciones colindantes (no cerca de una escuela) y, también, quedan sin la posibilidad de producir”.

Guía lamentó que quienes impulsaron las medidas no buscaron el diálogo, ya que recordó que muchas escuelas que están funcionando en la ruralidad fueron construidas en terrenos donados por productores “y hoy se presenta una paradoja, donde las familias de esos productores que donaron terrenos para fomentar la educación no pueden seguir produciendo por una medida autoritaria que desconoce las buenas prácticas”.