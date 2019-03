Pronostican alta inestabilidad y copiosas lluvias para este martes

Connect on Linked in

El aviso emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial da cuenta que para mañana 12 de marzo se estima “un importante caudal de agua precipitable”, según se indicó a AIM. Se aguardan “tormentas y algunas ráfagas intensas de viento Sur”, que afectará principalmente localidades de la costa del río Uruguay.

De acuerdo a pronóstico, este temporal se debe a la generación de un centro ciclónico (o de Baja Presión) sobre la República Oriental del Uruguay, se indicó en un parte a esta Agencia, que afectará al Este del territorio provincial, por lo cual podría declararse un alerta de condición naranja a ocasionalmente roja.

Es así que para este martes se espera que se presente con “vientos débiles a regulares del Sudeste rotando al Este. Altamente nuboso y muy húmedo”. Justamente estas condiciones hará muy inestable la jornada que profundizarás las posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. “Las mayores condiciones inestables se esperan principalmente sobre los departamentos de la Costa del Río Uruguay”, se apuntó.

En cuanto a temperaturas se estima una mínima en marcado ascenso y una máxima en poco cambio. Las más bajas marcas se proyectan entre 18° y 19° C., con una sensación térmica de 17° a 18° C, siendo las menores al Sudoeste provincial. Las máximas oscilarán entre los 24° y 27° C., con una térmica de 25° a 28° C, siendo las mayores sobre el Noroeste de la provincia.

Mejoría

Ya para el miércoles se estabilizarán las condiciones, con vientos débiles a regulares del Sur, rotando al Sudoeste. El cielo estará parcialmente nublado, aunque abundante sobre la costa del Río Uruguay con algunas condiciones inestables aisladas y con una mejora por la tarde o noche. Eso sí, para pasado mañana habrá un marcado descenso de la temperatura mínima y máxima tendrá poco cambio.

Las marcas más bajas se estiman entre 15° y 17° C, un una sensación térmica de 12° a 14° C, siendo las menores sobre el Oeste de la provincia. En tanto la máxima para este miércoles 13 estará entre 25° y 27° C., con una térmica de 27° a 29° C, y con las más altas dadas en el Norte de la provincia.