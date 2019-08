Proponen reducir la utilización de sorbetes y vasos plásticos en Entre Ríos.

Print This Post

Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que crea un programa para la reducción en la utilización de sorbetes y vasos plásticos o similares por parte de comercios que operen dentro del territorio provincial, que entrará en vigencia a los 90 (noventa) días de su publicación, confirmó AIM.

La iniciativa impulsada por José Allende “prevé la prohibición y erradicación del uso de sorbetes y vasos de plástico de manera gradual y progresiva, para disminuir el impacto de contaminación por el uso t abuso de material plástico”, argumentó el legislador en los fundamentos del proyecto al que accedió esta Agencia.

Además, se crearía el Sistema de Gestión de Reducción del uso de sorbetes plásticos o similares que deberá implementar medidas para reducir los sorbetes y vasos plásticos, que son utilizados en la actividad comercial.

“Es necesario generar conciencia colectiva en los ciudadanos respecto de la problemática de los materiales no biodegradables, estimulando un cambio de hábitos en comerciantes y clientes”, remarcó el legislador, quien precisó que se debe avanzar en la materia ya que “se estima que el 90 por ciento de aves y peces de mayor tamaño y algunas especies de tortugas, han ingerido algún tipo de plástico, incluyendo sorbetes”.

Según estudios científicos el plástico puede tardar hasta 1000 años en degradarse; los sorbetes generan demanda de recursos no renovables y los mismos son innecesarios y generan un impacto negativo incalculable, ya que no son biodegradables y las empresas de reciclado generalmente no los utilizan por su difícil acopio debido a su tamaño.

Además, el Bisfenol A, que se encuentra en muchos utensilios de plástico, contenedores para comida, tapas de botellas, pastas dentales, soportes digitales -entre muchos otros-, es un disruptor endocrino y se relaciona con casos de infertilidad femenina y alteraciones cromosómicas en fetos.