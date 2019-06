Puñetazos a la bolsa contra el estrés

Print This Post

Un grupo de diseño de Manhattan, Nueva York en Estados Unidos presentó una innovadora solución contra el estrés en las calles de la ciudad.

El grupo ‘dont take this the wrong way’ (“no lo tomes a mal”) -dtttww- instaló en diversos postes la gran manzana neoyorquina unos sacos de boxeo que le permiten a las personas desahogar a puñetazos su frustración.

Es decir, el objetivo es que cualquier persona que necesite descargar su ira pueda hacerlo en plena calle con estos sacos sin dañar ni agredir a otra persona.

El estrés es uno de los males del siglo XXI que afecta a una gran cantidad de personas, principalmente en las ciudades.

La innovadora idea fue presentada durante la New York City Design Week 2019, un evento que se llevó a cabo en mayo pasado y desarrolla una gran cantidad de actividades relacionadas con el diseño en la ciudad.

“Don’t take this the wrong way” indicó que el concepto de su idea “explora el diseño de espacios comunes para las emociones que todos enfrentamos. Las frustraciones que van más allá y que suceden porque somos humanos”.

“El saco de boxeo público ofrece una salida para estas emociones como un medio para desarrollar una forma más saludable de abordar los problemas personales y colectivos en un entorno público”, consideraron.

El proyecto tuvo una gran aceptación de los usuarios tanto en las calle como en las redes sociales.