Este viernes se cumplen 168 años de la muerte del General San Martín y en conmemoración, la ley indica que es un día no laborable. No obstante, se generan dudas sobre si se traslada o no el feriado.

Este viernes 17 de agosto se conmemora el 168º aniversario de la muerte del General San Martín y se generan muchas dudas, ya que algunos feriados son inamovibles mientras que otros se trasladan para fomentar el turismo.

La ley 24.445 indica que un día no laborable se debe trasladar al tercer lunes del mes respectivo. Sin embargo, según el Ministerio del Interior de la Nación, este feriado tiene la particularidad de que se mueve el lunes 20 de agosto para hacer un fin de semana largo.

Este día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, quien falleció un 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia.

El prócer, cuyas campañas revolucionarias fueron determinantes para la liberación de Argentina, Chile y Perú de la monarquía española, estaba exiliado en Europa desde hacía más de dos décadas.

Los fin de semanas largos que quedan en este 2018:

–Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10): del sábado 13 al lunes 15 de octubre, tres días, porque el feriado es trasladado al día 15.

–Día de la Soberanía Nacional: del sábado 17 al lunes 19 de noviembre, tres días.

–Día de la Virgen: es el sábado 8 de diciembre, este año cae sábado.

–Navidad: del sábado 22 al martes 25 de diciembre, cuatro días. El 24 de diciembre fue decretado día no laboral con fines turísticos.

–Año Nuevo: del 29 de diciembre al 1 de enero, cuatro días. El 31 de diciembre fue decretado día no laboral con fines turísticos.