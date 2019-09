Qué es la “higiene mental”

Print This Post

Existen cinco hábitos de higiene mental que son muy saludables para tener una calidad de vida emocional y un nivel de resiliencia alto ante la adversidad.

1. No pierdas la sana costumbre de iniciar nuevas etapas en tu vida, no te quedes estancado en el plano de lo previsible, busca el modo de avanzar y seguir hacia adelante. Llega el momento de iniciar nuevas etapas después de finalizar la carrera universitaria, tras ser despedido de una empresa, al finalizar un amor, tras un fracaso (o un éxito), al cumplir los 40 años… Las nuevas etapas muestran la esencia misma de la vida como una entidad dinámica.

2. Practica la humildad que es muy sana para no vivir a la defensiva. Para no permanecer estancado en la soberbia y el orgullo. La actitud de vivir a la defensiva es propia de personas que han sufrido mucho, no han sanado su ira y buscan en esta posición existencial, una forma de protegerse ante las decepciones.

3. En el plano de las relaciones personales, podemos sentir que la vida o nosotros mismos nos alejamos de algunos de los amigos de siempre, sin embargo, no debemos perder la capacidad y la ilusión para hacer nuevos lazos. Resulta gratificante sentir la sorpresa de la novedad de las nuevas conversaciones, las nuevas compañías y las nuevas presencias.

4. Hoy en día, existe un hábito frecuente en muchas familias: pasar tiempo frente a la televisión o internet. Sin embargo, el hábito de la lectura no es tan habitual y, sin embargo, es muy saludable para alimentar la mente y el corazón. Visita con más frecuencia las bibliotecas y librerías para deleitarte en el placer de imaginar qué trama contiene cada obra y anímate a descubrir más obras literarias.

5. Lo más importante no es tanto reducir los defectos como potenciar las fortalezas. La verdadera esencia del éxito reside en esta actitud de coaching. Entrena tus talentos, esos que te hacen único e irrepetible. Ten una curiosidad natural y una mente inquieta para saber más y descubrir nuevos matices de cada tema.

Fuente: PsicologiaYAutoAyuda_Com