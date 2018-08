QuÃ© pasa si no se aprueba hoy el proyecto de ley de legalizaciÃ³n del aborto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Arrancó la histórica sesión en el Senado . Hoy, los legisladores nacionales deberán decidir si convierten en ley el proyecto por la legalización del aborto. Las previsiones indican que, hasta ahora, hay ventaja del voto en contra. Sin embargo, lo que ocurrió semanas atrás en Diputados es muestra de que la decisión se define minuto a minuto.

En caso de que la ley sea aprobada, continuará su proceso hasta la implementación. Si el proyecto, que tiene media sanción de la Cámara baja, es rechazado, son dos los escenarios posibles:

Tratar la despenalización

Esta posibilidad se fortaleció después de que la senadora Lucila Crexell (MPN), que había anunciado que se abstendría, presentó un proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 12. La diferencia es que con la legalización la mujer no sólo no es pasible de una condena penal, sino que además se le reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho a ser garantizado por el Estado. En este nuevo caso, esta última parte no estaría incluida.

Los senadores Omar Perotti (PJ-Santa Fe) y Lucila Crexell (MPN) pidieron al comienzo de la sesión que se traten sus proyectos de despenalización del aborto en caso del rechazo al proyecto de legalización. Necesitan reunir los dos tercios de la Cámara alta para que se habilite el debate. Sin embargo, se espera que los sectores “verdes” planteen, basados en los artículos 165 a 168 del reglamento, que alcance con el aval de la mitad más uno de los presentes para su tratamiento. Si pasara, se trataría después de someter a votación la media sanción de Diputados. Y si se aprobara como una modificación del proyecto original, regresaría a la Cámara baja.

Volver a presentar el proyecto

En caso de que la legalización del aborto no consiga la media sanción del Senado y fracase también la opción de la despenalización, el proyecto se caerá por lo que resta del año. Podrá volver a presentarse en marzo, cuando arranque el período parlamentario 2019. Si es así, tendrá que volver a pasar por las instancias que ya superó.

La Nación.-