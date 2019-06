Qué podemos donar a los chicos de onco del San Roque

Print This Post

La asociación civil Arco Iris que acompaña a las familias y pacientes del Servicio de Hematología del Hospital Materno Infantil San Roque, convoca a la comunidad a colaborar con los niños de onco con la donación de diversos elementos que son utilizados para la realización de sus actividades y para asistir con lo que se necesite, registró AIM.

Arco Iris necesita donaciones para continuar con su misión. Por ello, para quienes puedan hacerlo, invitan a acercar donaciones a la sede.

Los chicos de onco necesitan cosas específicas que se solicitan para la realización de las actividades que diariamente se llevan adelante y además para poder seguir ayudando y colaborando en el lugar, con quienes lo necesiten.

Se puede colaborar con:

-pañales G, XG y XXg

-alimentos no perecederos

-polvo para bizcochuelo (no de chocolate)

-papel higiénico y papel de cocina.

-elementos de higiene personal y de la casa

-golosinas y chupetines (no con chocolate)

-juegos y juguetes nuevos (fácilmente lavables. No peluches, ni que desprendan brillos o partículas)

-artículos de librería: cartulinas, libros para colorear, stickers, lápices, fibras, etc. (No ceritas, temperas, ni elementos que contengan purpurinas), porcelana fría (no plastilinas o masas moldeables)

-palitos de helado y palitos de brochette

-ropa y calzado en buen estado o nueva de niños, adolescentes y adultos

-pedidos particulares o donaciones puntuales. Consultar por mensaje privado al Facebook de la entidad

-cabello previamente cortado y preparado para donar.

Para acercar colaboraciones, los vecinos pueden concurrir a su sede (Uruguay 581), los lunes y jueves a partir de las 18. Arco Iris trabaja permanentemente con estos productos, por lo que siempre son bienvenidos.