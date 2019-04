Qué servicios se verán afectados por el paro general del 30 de abril

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los sindicatos y agrupamientos gremiales que responden al líder camionero Hugo Moyano, al bancario Sergio Palazzo y el metalmecánico Ricardo Pignanelli, junto a las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli realizarán mañana un paro nacional en rechazo a la “política económica” de Cambiemos.

Además de los servicios que se verán afectados, la Ciudad de Buenos Aires presentará complicaciones para el tránsito por una serie de cortes y manifestaciones a partir de las 10 de la mañana. Al mediodía habrá una movilización hacia Plaza de Mayo y a las 13 hablarán los principales líderes sindicales.

La medida de fuerza tendrá un alcance dispar: no habrá subtes pero sí funcionarán los colectivos, y solo un línea de trenes adhirió al paro.

Por otra parte, desde hoy y durante todo el día de mañana La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra) anunció que la tarjeta SUBE no se podrá cargar en los kioscos y almacenes en reclamo por “rentabilidad nula” que implica para ese gremio ofrecer ese servicio. Sin embargo, sí se podrá realizar cargas en las sucursales de Correo Argentino, loterías, supermercados Carrefour Express, máquinas de recarga y en estaciones de subte y tren.

A continuación, los servicios y sindicatos clave durante el paro y movilización del 30 de abril:

Subte

El servicio subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires no funcionará durante el día, ya que los Metrodelegados adhieren a la medida de fuerza.

Trenes

Se prevé que haya un funcionamiento normal en la mayoría de las líneas ferroviarias. Únicamente parará la Unión Ferroviaria (UF) Seccional Oeste el Ferrocarril Sarmiento, que dirige el gremialista Rubén “Pollo” Sobrero.

La UTA no se sumará al paro, por lo que los colectivos funcionarán. Sin embargo, esperan que “algunas líneas” del conurbano puedan adherir a la medida

La UTA no se sumará al paro, por lo que los colectivos funcionarán. Sin embargo, esperan que “algunas líneas” del conurbano puedan adherir a la medida

Colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya adelantó que no será parte de la medida de fuerza impulsada por el moyanismo. Sin embargo, en las últimas horas una corriente interna adhirió al paro y una serie de líneas no funcionarán. Según anunciaron fuentes del sector, serán cerca de 80 las que no recorrerán la zona metropolitana, la mayoría de ellas de la zona sur.

Escuelas públicas y privadas

Los docentes que forman parte de Ctera adherirán a la medida de fuerza en todo el país y no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas. Además, acatará la huelga el gremio Sadop, que nuclea a los maestros de enseñanza privada, por lo que no habrá clases ni cursada en algunos colegios de nivel primario y medio.

Universidades públicas

Las entidades sindicales de la educación superior, entre ellas Conadu y Conadu Histórica, resolvieron convocar a un plan de lucha que se extenderá los días 24, 25 y 30 de abril; por lo tanto, ese día no habrá tampoco actividad curricular en gran parte de las universidades nacionales.

Transporte de mercancías y recolección de basura

El sindicato de Camioneros será uno de los protagonistas de la jornada, por lo tanto no habrá recolección de basura, circulación de combustibles, caudales, cereales, agua y gaseosas y correo, entre otras.

Bancos

La Asociación Bancaria de Sergio Palazzo buscará paralizar la actividad financiera en todo el país. No habrá atención al público en las sucursales de los bancos estatales y se espera que haya establecimientos cerrados o con atención limitada en el sector privado, lo que dependerá del nivel de adhesión del personal de cada filial a la medida de fuerza.

Vuelos

Se espera que haya demoras y vuelos caídos ya que se pliegan al paro nacional los pilotos de Apla, que encabeza Pablo Biró.

Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos programados. Latam anunció también la cancelación de sus operaciones para ese día “ante la amenaza de huelga” y la flamante aerolínea low-cost Jetsmart también anunció que los vuelos de cabotaje programados para ese día serán cancelados “por no poder contar con servicios de rampa del personal de la empresa Intercargo en 4 de los 5 aeropuertos donde operamos”.

Hospitales públicos

Los hospitales públicos funcionarán solamente con servicios de guardia y urgencias.

El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Jorge Yabkowski, confirmó que adherirá al paro, por lo que durante ese día la atención en los hospitales públicos será similar a la de un día domingo. También acatarán la medida el gremio Fesprosa, que nuclea a 30 mil médicos, profesionales y trabajadores de los 600 hospitales públicos de todo el país.

Administración estatal

Numerosas dependencias del Estado nacional tendrán resentida la atención y la actividad a raíz de la adhesión del sindicato ATE y sus distintas seccionales. Sin embargo, el alcance será acotado porque no participará de la medida la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), el gremio mayoritario del sector que lidera Andrés Rodríguez.

Industria metalmecánica

Según se prevé, habrá centenares de fábricas y establecimientos que producen para la actividad metalmecánica que pararán en todo el país. La razón se debe a que uno de los gremios convocantes es el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuyo secretario general es Ricardo Pignanelli.