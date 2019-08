QuÃ© vitaminas mejoran tu cabello y uÃ±as

Print This Post

¿Notas tus uñas o tu cabello más débil y quebrantado de lo normal? Las uñas y el cabello son algunas de las primeras características más evidentes del estado saludable de una persona pero, ¿qué pasa cuando notamos el cabello más frágil, quebradizo o sin tanto brillo? ¿o quizás tus uñas demasiado delgadas y planas sin su característica curva convexa? Si esto nos ocurre, quizás estemos sufriendo hipovitaminosis, que se traduce en falta de vitaminas.

Las vitaminas son un complemento fundamental en la dieta y no siempre le prestamos la atención necesaria. Tener un aporte correcto de vitaminas en nuestra dieta nos puede prevenir de muchas enfermedades, y además puede ayudarnos a lograr un aspecto mucho más sano.

Existen 13 tipos de vitaminas que el cuerpo necesita y que están presentes en los alimentos, la Vitamina A,C, D, E, K y las B.

Algunos alimentos destacan por ser especialmente ricos en alguna de estas vitaminas, propiedades que pueden ayudar a mejorar la salud y el aspecto de tu pelo. Veamos algunos de ellos según tipo de Vitamina:

Vitamina A y B: es un antioxidante, incluyéndola en la dieta conseguiremos evitar las roturas en las uñas, y esa sensación de uñas planas y frágiles. Además también evita la caída del cabello. Podemos encontrar estas vitaminas en alimentos como el pescado, huevos, carne roja leche y vegetales de tono más oscuro.

Vitamina C: acelera el crecimiento de las uñas y también del pelo . Ayuda a evitar las puntas abiertas y conseguir más volumen. Podemos encontrarla en la mayoría de las frutas. La naranja, el kiwi, la fresa o el limón son frutas con alta concentración en Vitamina C.

Vitamina D: puede ayudar a dar brillo no solo a nuestro cabello, sino también a nuestra piel. Esta vitamina la puede generar nuestro propio cuerpo cuando nos exponemos al sol (no es necesario tener una exposición prolongada al sol), 10 minutos son suficientes para que nuestro metabolismo reaccione generando Vitamina D. No existen muchas fuentes alimenticias que contengan Vitamina D pero aún así podemos encontrarla en el pescado, los yogures, la yema del huevo o los cereales.

Vitamina E: puede ayudar a dar mas fuerza a los cabellos más débiles y más suavidad a los cabellos más secos. También ayuda a reforzar las uñas para conseguir unas uñas más duraderas. Se puede encontrar esta vitamina en frutos secos como las nueces.

Vitamina K: indicada para los cabellos más quebradizos. Además ayuda a producir aceite en el cuero cabelludo (indicado para los cabellos secos) que funciona como acondicionador natural dotando al pelo de más brillo y suavidad al tacto. Además funciona muy bien contra la caída del pelo. Podemos encontrar esta vitamina en hierbas como el orégano, albahaca o perejil y en vegetales como la lechuga, el repollo o los espárragos.

¿Tomas las vitaminas necesarias? ¿Qué vitamina te faltaba?

