¿Quién quiere la banca de Pichetto?

Finalmente parece ser que la banca que históricamente ocupó Miguel Ángel Pichetto en el recinto del Senado ya tiene nuevo dueño. Transcurrida la segunda sesión en la Cámara alta desde que el rionegrino dio su salto al oficialismo, para acompañar en la fórmula presidencial a Mauricio Macri, el fueguino Julio Catalán Magni ocupó ese asiento una vez más.

El cordobés Carlos Caserio, reemplazante de Pichetto en la presidencia del bloque PJ, no dejó su banca habitual al debutar como jefe de la bancada mayoritaria de la oposición. Muy pícaro en cambio, aquella vez, Catalán Magni anduvo dando vueltas, pero al final no quiso dejar vacío ese lugar. Y en la sesión de este miércoles, la primera después de las Paso, el senador fueguino no anduvo con amagues: directamente se sentó al lado de Pedro Guastavino como siempre lo hacía Pichetto.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio sigue sin aparecer por el recinto del Senado desde que abandonó la oposición.

Fuente: Parlamentario