Ramos Padilla amplió el procesamiento de Marcelo D’Alessio

El magistrado de Dolores además dictó el procesó con prisión preventiva al exespía Barreiro y a dos policías a quienes les trabó embargos por 10 millones de pesos a cada uno.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó esta tarde con prisión preventiva a los ex policías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y al ex espía Rolando Barreiro, a la par que amplió el del falso abogado Marcelo D´Alessio por integrar una asociación ilícita acusada de realizar espionaje y extorsión. Fuentes judiciales confirmaron a NA que el magistrado también dispuso embargos de hasta 10 millones de pesos para cada uno de los imputados. En su resolución, de más de 340 páginas, Ramos Padilla incluyó además los delitos de “extorsión” en perjuicio del productor agropecuario Pedro Etchebest y del ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa, de los empresarios Víctor Palomina Zitta y Saturnino Costas.

El juez también notificó al procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, sobre la resolución y lo que se relaciona con el fiscal federal Carlos Stornelli, agregó el diario Tiempo Argentino.

Por otra parte, el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone le fue rechazado el pedido que se lo admita como arrepentido porque “no aporta elementos nuevos”. El funcionario judicial debe declarar nuevamente la semana próxima pero en calidad de imputado.

El fiscal federal de Dolores Juan Curi así rechazó este viernes que su colega de Mercedes Ignacio Bidone declare como arrepentido en la causa de espionaje ilegal que se sigue contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, al considerar que el funcionario judicial que se encuentra suspendido en sus funciones “no tiene elementos nuevos” para aportar al expediente. “Estuve ante el fiscal dando las explicaciones que debo dar y ofrecí mi colaboración para que la investigación pueda avanzar, pero el fiscal Curi no aceptó mi declaración como arrepentido”, indicó Bidone en declaraciones a la prensa formuladas al salir de los Tribunales de Dolores. Bidone, que admitió haberle entregado información sobre algunas causas a D’Alessio, deberá prestar declaración indagatoria el próximo jueves ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Fuente: Perfil