Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla declaró en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli en el marco de una causa que investiga una supuesta red de espionaje que tiene como principal imputado y detenido al falso abogado Marcelo D’Alessio.

La decisión fue adoptada luego de que el fiscal del caso de los cuadernos faltara en cuatro oportunidades a las indagatorias ordenadas por el magistrado, tres de ellas sin dar explicación alguna.

Ramos Padilla le solicitó además al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que arbitre los medios necesarios para “garantizar la comparecencia” del fiscal federal ante los tribunales de Dolores.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez repasó la imputación que tenía previsto leerle a Stornelli y argumentó: “Es importante aclarar que ninguno de los planteos formulados por su defensa justificaban la ausencia a las citaciones cursadas”.

Y agregó: “Este es un caso especial porque se trata de un funcionario público al que las leyes le otorgan fueros, que no pueden ser utilizados para impedir el avance de una investigación penal ya que ello sería contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley”.

De acuerdo a la mirada de Ramos Padilla, con su actitud Stornelli “no sólo desconoce la autoridad” del juzgado, sino que también la de los tribunales superiores, “ya que al colocarse en rebeldía se priva de la posibilidad de acudir a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata para que rápidamente corrija aquello que pueda evaluar como indebido o incorrecto”.

“La gravedad de la postura procesal que aquí se ha adoptado se acrecienta por el especial conocimiento de estas premisas que tiene por su función como fiscal de la Nación, cuando todos los canales procesales adecuados están abiertos y, los que ha planteado se les ha dado trámite y/o resolución. Sin embargo, frente a esta nueva ausencia injustificada del imputado, no queda más opción que concluir que el imputado se encuentra en estado de rebeldía y decide no llevar adelante una defensa material y técnica por las vías legales que establece el ordenamiento ritual con todas las garantías que éste le otorga”, completó.

Hasta anoche había expectativa ante la posibilidad de que Ramos Padilla solicitara la comparecencia de Stornelli por la fuerza judicial, medida que no fue adoptada. En el fallo dictado este miércoles, explicó que la rebeldía implica “suspender el diálogo procesal entre el encausado y el tribunal”.

El juez de Dolores le imputa a Stornelli haber formado parte de una “organización delictiva” que realizaba tareas de espionaje ilegal. En ese contexto, “prestó su anuencia” para diversas actividades, algunas de las cuales estaban vinculadas con investigaciones en curso donde entiende como fiscal.

Roberto Ribas, abogado de Stornelli, explicó que el fiscal decidió no presentarse porque considera que Ramos Padilla es incompetente y no resuelve los planteos de la defensa. “Ramos Padilla pisó la causa, no quiere dejarla”, graficó.

El letrado presentará en las próximas horas la apelación. Está convencido de que si Stornelli se presenta a declarar, inmediatamente será procesado, elemento que podría ser utilizado para impugnar la investigación realizada en el caso de los cuadernos.

“Todo lo que hay acá atrás es voltear el tema de los cuadernos. Ellos quieren aprovechar para interponer ciertas impugnaciones. Seguramente van a intentar decir que el fiscal que lo hizo no era competente, que tenía una idea preconcebida y demás como haría yo si fuera abogado en ese expediente”, graficó.

Si bien el abogado sospecha que detrás de Ramos Padilla hay una intencionalidad política, evita señalar a un dirigente específico. “A mí me dicen que Cristina, que fulano, que mengano, pero son suposiciones… sería una temeridad que yo señale a alguien”, aseguró.

Infobae