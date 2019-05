Ramos Padilla investiga a Carrió, Oliveto y Zuvic por presunto espionaje ilegal

Print This Post

Si bien las sospechas estuvieron desde el inicio de la causa junto a las declaraciones de varios de los protagonistas diciendo que Marcelo D’Alessio aseguraba trabajar para la diputada Elisa Carrió, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dejó en claro en un oficio que la gestora de Cambiemos está siendo investigada por la asociación ilícita que llevó adelante tareas de espionaje en el mundo político judicial y periodístico con fines extorsivos. La pesquisa también apunta a Paula Oliveto y a Mariana Zuvic, dos diputadas aliadas de Carrió.

“Se impone dejar constancia –ya que se encuentran mencionados en estas actuaciones- que en la causa nro 88/2019 del registro del Juzgado federal de Dolores se encuentran imputados, querellados y/o detenidos entre otros, Marcelo D ́Alessio, Ricardo Bogoliuk, Anibal Degastaldi, Carlos Stornelli, Claudio Bonadio, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, sin que ello implique ningún análisis de mérito sobre su responsabilidad, el que corresponde realizar en el marco del expediente citado”, sostiene el escrito.

Es que Ramos Padilla rechazó este jueves hacerse cargo de una causa que le había llegado desde los tribunales de Comodoro Py. Esa denuncia, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, nació a raíz de un sobre que pasaron bajo la puerta de la fiscalía del fiscal Carlos Stornelli el 8 de febrero pasado, dos días después del allanamiento a la casa de D’Alessio y cuando todavía no se conocían detalles sobre la causa que se abrió en Dolores. Allí se hablaba de “conversaciones y escuchas vinculadas a una supuesta conspiración”.

Apenas un rato después, fueron las propias diputada Paula Oliveto y Mariana Zuvic las que presentaron una denuncia similar que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y la que luego se sumó la propia Carrió . En “anónimos” y transcripciones de escuchas telefónicas hechas en prisión, la denuncia apuntó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Embajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés, el falso abogado D ‘Alelessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi y el propio Ramos Padilla. Lo acusaban de haber actuado “en evidente incompetencia, a efectos de obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas como las conocidas como causa de los cuadernos o la causa de los contenedores, desacreditando a aquellos que se acogieron a la ley del arrepentido”, precisa Ramos Padilla en su escrito.

Aprovechó, a pasar revista a las dudas que genera la validez de las escuchas aportadas por Carrió, Zuvic y Olivetto y en donde se habría escuchado a detenidos kirchneristas hablando de la causa que estaba comenzando en Dolores. “La AFI alega haber aportado al Juzgado de Lomas de Zamora los producidos y transcripciones de tales escuchas, mientras que dicho Juzgado asegura que tales intervenciones no generaron ningún informe ni transcripción por parte de la AFI, y que se ordenó la destrucción de los CD que contenían tales escuchas”, afirmó el juez en su resolución.

Según resaltó, “las escuchas o ‘las transcripciones de las escuchas’ que la AFI asegura haber aportado, pero el Juzgado niega haber recibido habrían conformado la base para realizar estas dos denuncias originadas en misivas anónimas recibidas en forma casi simultánea por Carlos Stornelli -bajo la puerta de su oficina- y Paula Oliveto y Mariana Zuvic”. También destacó que en la causa quedó acreditado que “D’Alessio mantenía conversaciones tanto con el Fiscal Stornelli como con Paula Oliveto vinculadas con las actividades que realizaba la asociación ilícita investigada” y “se ha constatado que D’Alessio tenía estrechos vínculos con funcionarios y/o ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, que tuvo bajo su custodia el producido de las escuchas telefónicas referidas”.