Reclaman partidas presupuestarias para Infancia y Adolescencia

Senadores nacionales de la oposición presentarán al Congreso nacional un proyecto de ley reclamando partidas presupuestarias para niños y adolescentes. La iniciativa pedirá explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre la protección integral de esa población, supo AIM.

Según pudo saber AIM, la senadora nacional Norma Durango (PJ-La Pampa), presidenta de la Comisión Bicameral de designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros legisladores de la oposición, rechazó y manifestó su preocupación frente a la maniobra realizada desde la Jefatura de Gabinete que “por medio de una simple medida administrativa estaría dejando de lado un importante refuerzo en las partidas presupuestarias referentes a la Infancia y la Adolescencia”.

En ese sentido, desde el bloque, manifestaron a AIM que ese beneficio fue discutido y conseguido durante el debate en el Congreso de la nación. “Esta no es la primera vez que se modifican montos y destinos de partidas, y si bien el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tiene la facultad de hacerlo, nosotros no podemos menos que pedirle explicaciones y que revea la medida, porque la situación de la Infancia en nuestro país hoy es de gran descubierto, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes están en la pobreza por eso es imprescindible que el gobierno nacional fortalezca las políticas públicas y, en este caso, si esta partida no se ejecuta en su totalidad, estaríamos frente a otra vulneración de los derechos”, expresaron.

La senadora nacional anticipó que “estamos trabajando para presentar el lunes una iniciativa parlamentaria que le pida explicaciones a Peña en particular y para recordarle al Gobierno nacional que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes instituye la intangibilidad de los recursos públicos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de esa población”.

Asimismo, señalaron también que “el recorte afecta partidas presupuestarias de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf); de la Comisión Bicameral de Designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, y otros organismos. Peña y Dujovne firmaron un acto administrativo para distribuir recursos, allí por el momento no está incluido el refuerzo, sólo la partida original, que no es lo aprobado por el Poder Legislativo, no respeta lo acordado y sancionado por el Congreso. El recorte es de 900 millones de pesos en las partidas asignadas a la Sennaf, cuatro millones de pesos menos para la Comisión Bicameral que designará la o el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y 28 millones de pesos menos para la Defensoría de NNyA, que comenzará a funcionar una vez designado el defensor” explicaron las legisladoras.

En este sentido, sostuvieron a AIM que “algunas organizaciones alertaron sobre los alcances de esta medida de Peña, y fundamentalmente señalan lo regresivo que es desfinanciar los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”.