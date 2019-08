Print This Post

Rosalía Calabrese presidente de Acela (Asistencia al celíaco de Argentina), sede Concordia trazó un panorama de lo difícil que es adquirir estos productos para la alimentación.

“Somos una asociación sin fines de lucro, estamos padeciendo esta situación cuando tenemos que comprar los alimentos, la verdad que es inaccesible para nosotros comprar productos en esta situación tan caótica donde hay aumentos todos los días, los comercios no se sensibilizan, no piensan que nosotros los celíacos tenemos que comer para estar nutridos, hay casos de niños y personas ancianas que no pueden comprar alimentos”, contó.

Consultada si el anuncio presidencial del Cero Iva tiene impacto en el precio de los alimentos para celíacos, dijo que no y que nadie está preocupado en el tema. “Una empresaria de supermercados, con cinco locales en la ciudad, hablaba de implementar la medida en varios productos pero nunca dijo o evitó hacer referencia de productos para celíacos, nadie lo dice, nadie se acuerda de nosotros, y habló de un montón de productos pero no mencionó la carne, la fruta y las verduras, nosotros no sólo nos alimentamos en base a las harinas especiales, es fundamental tener una nutrición variada. Esto es un problema nacional, lo vengo sosteniendo en las redes sociales: que por favor bajen los precios de nuestros productos”, detalló la titular de Acela.

“Les digo la verdad, que el almacenero de la esquina tiene productos más baratos que los supermercados, esto quiere decir que no es equitativo, que algo está pasando, en esta crisis todos los productos suben y nadie se acuerda de nosotros que tenemos productos con costos superiores de hasta tres o cuatro veces más”, opinó Rosalía.

En esa línea, habló que por ejemplo la leche con el logo sin TAC, tiene costos superiores, “si hacemos un pancito necesitamos la pre-mezcla y todo está por las nubes, al igual que la harina de mandioca o la harina de maicena, también subió la leche en polvo, todo es terrible lo que aumentó, como la goma santica, el polvo de leudar, la verdad que todo es inaccesible y no podemos comer”.

“Para un celíaco es una situación preocupante y de desamparo, vas a una góndola y no podés comprar, de un supermercado nos llamaron para conversar sobre estos productos y esperemos que podamos tener una propuesta o un punto de acuerdo en beneficio de la comunidad celíaca, nosotros tenemos cinco grupos de whatsap y es desesperante el desequilibrio que hay en los precios”, remarcó.

Calabrese ejemplificó que “un paquete de fideos de 400 gramos, cuesta 260 pesos. Recomendamos caminar, buscar precios, pero por más que lo hagamos el bolsillo no alcanza, el sueldo no rinde y es muy difícil comer para nosotros, pedimos que nos escuchen”.

El Sol