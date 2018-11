Reconocieron en Mendoza a dos personas con sexo indefinido

Connect on Linked in

Por primera vez, el DNI de una persona, en el apartado “sexo”, no exhibirá nada. Esto surgió a partir de un pedido al Registro Civil de Mendoza por parte de alguien que aseguró que no se identifica ni con el género masculino ni femenino.

A raíz de esto, la oficina mendocina le entregará una partida de nacimiento nueva a esta persona sin ningún dato en el apartado “sexo”, lo que posteriormente se replicará en el Documento Nacional de Identidad.

“El género no es uno ni dos, son tantos como identidades que hay. Eso es lo que confirma la resolución del Registro Civil de hoy”, explicó la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Eleonora Lamm

En su artículo 2, la Ley establece que la identidad de género responde a la “vivencia individual del género”.

En ese punto, pueden presentarse personas que no se identifican con los dos géneros establecidos culturalmente en la sociedad. “Esta es una persona no binaria. No es que se siente mal, pero no se identifica con ninguno de los dos géneros”, explicó Lamm.

“Tiene 32 años. Es profesional y una persona maravillosa”, explicó la subdirectora de DDHH sobre la persona que a partir de ahora pasará a tener un DNI que no explicite su género. “De este tipo, es el primer caso en Mendoza, el país y el mundo”, enfatizó.

“¿Qué pasará cuando esa persona se jubile?”, se consultó a Lamm, ya que el derecho establece diferencias entre hombres y mujeres. “El derecho está binarizado. La importancia de esta resolución es que viene a replantear este tema”, respondió.

La resolución del Registro Civil:

Por su parte, el director del Registro Civil, Enzo Rizzo, explicó que “jurídicamente no había argumentos para decir que no. Esto fue consultado con el gobernador y nos dio el aval para realizar este dictamen”.

“Este es un dictamen administrativo, no judicial, que está avalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos nuestro trabajo basándonos en el derecho”, agregó Rizzo, también en diálogo con el programa “Con qué derecho”.

Si bien el caso es inédito en el país, en el mundo ya hay antecedentes de sexo X o indefinido. En Canadá, el año pasado, el presidente Justin Trudeau lo habilitó. Antes, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca o Malta ya habían permitido esta casilla en sus documentos.